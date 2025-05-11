Какие предметы чаще всего выбирают выпускники на НМТ

В Украине завершился основной период регистрации на НМТ в 2025 году. Еще продолжается дополнительный.

Больше всего поступающих (более трети) выбрали из выборочных предметов для сдачи на НМТ в этом году английский язык – 115 тысяч. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий ZN.UA, отмечает 24 Канал.

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Какие предметы НМТ – самые популярные

Еще 73 тысячи поступающих в этом году выбрали географию, 62 тысячи - биологию, 46,5 тысячи – украинскую литературу.

И, к сожалению, меньше всего участников выбирали физику и химию: физику – почти девять тысяч, а химию – почти три тысячи,

– отметил Винницкий.

Всего на НМТ зарегистрировались 312 тысяч участников. В то же время предметы естественного цикла – физика и химия на сегодня – среди аутсайдеров по количеству поступающих, которые выбрали их для тестирования. В МОН называют это большой проблемой, с которой нужно долгосрочно работать. Ведь естественные науки обеспечивают стратегически важные для страны отрасли: инженерию, естественную отрасль, технологии.

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Поэтому в этом году ведомство внедрило инновацию в Порядок приема на обучение.

Те абитуриенты, которые выбирают физику или химию как четвертый предмет, получают определенные преимущества при поступлении. Для лиц, которые выбирают эти предметы, предусмотрен специальный метод подсчета конкурсного балла,

– подчеркнул заместитель министра.

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