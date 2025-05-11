Найбільше вступників (понад третина) обрали з вибіркових предметів для складання на НМТ цьогоріч англійську мову – 115 тисяч. Про це заявив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький ZN.UA, зазначає 24 Канал.

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Які предмети НМТ – найпопулярніші

Ще 73 тисячі вступників цьогоріч обрали географію, 62 тисячі — біологію, 46,5 тисячі – українську літературу.

І, на жаль, найменше учасників обирали фізику та хімію: фізику – майже дев'ять тисяч, а хімію – майже три тисячі,

– зазначив Винницький.

Загалом на НМТ зареєструвалися 312 тисяч учасників. Водночас предмети природничого циклу – фізика та хімія на сьогодні – серед аутсайдерів за кількістю вступників, які обрали їх для тестування. У МОН називають це великою проблемою, з якою потрібно довгостроково працювати. Адже природничі науки забезпечують стратегічно важливі для країни галузі: інженерію, природничу галузь, технології.

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Тож цьогоріч відомство впровадило інновацію в Порядок прийому на навчання.

Ті абітурієнти, які обирають фізику або хімію як четвертий предмет, отримують певні переваги під час вступу. Для осіб, які обирають ці предмети, передбачено спеціальний метод підрахунку конкурсного балу,

– наголосив заступник міністра.

Раніше ми розповідали, які міста України для вступу у виші найчастіше обирають абітурієнти.