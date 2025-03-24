Когда участники НМТ-2025 узнают дату и место тестирования

Участники национального мультипредметного теста 2025 года узнают дату и место прохождения экзамена 4 мая. Однако это касается тех, кто будет сдавать экзамен во время основной сессии.

Соответствующая дата предусмотрена календарным планом проведения НМТ. Об этом информирует 24 Канал.

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Когда будет известна дата сдачи НМТ-2025

Каждый участник НМТ получит приглашение для участия в основной сессии в своем персональном кабинете.

Приглашение будет содержать информацию о дате, месте и времени проведения тестирования.

Участники НМТ получат приглашение не позднее чем за 10 дней до начала основной сессии. Она начинается 14 мая.

Поэтому дату и место экзаменов участники НМТ узнают не позднее 4 мая.

Участники дополнительной сессии смогут узнать о дате и месте своего экзамена не позднее чем за 3 дня до начала дополнительной сессии, то есть 11 июля.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Что известно об НМТ в 2025 году