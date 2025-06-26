Когда можно заказать выписку из сведений результатов НМТ

Продолжается основная сессия национального мультитеста. Часть абитуриентов уже прошла тестирование.

Те участники основной сессии НМТ, которые намерены поступать в зарубежные вузы, смогут заказать выписку из сведений результатов с 4 июля. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Где и когда заказать выписку участникам НМТ

Заказать справку с подписью директора УЦОКО и печатью учреждения можно после официального объявления результатов. Оно состоится не позднее 4 июля.

Для получения выписки участник НМТ должен воспользоваться "Сервисом формирования запроса для получения информации из сведений результатов".

Изготовление и выдача выписок Украинский центр оценивания качества образования осуществляет бесплатно до 5 рабочих дней.

УЦОКО направляет оригиналы заказанных документов только в пределах Украины "Укрпочтой" (за счет учреждения) или "Новой почтой" (заявитель заказывает за свой счет услугу "Курьерская доставка").

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Также выписку можно забрать нарочно по адресу: ул. Владимира Винниченко, 5, г. Киев. Киев.

Заказать выписку можно здесь.

Ранее в УЦОКО предупредили о манипуляциях относительно обнародованных "заданий НМТ" в сети.