Образовательный комитет Рады предоставил рекомендации по проведению НМТ в 2025 году

В Образовательном комитете Верховной Рады предоставили рекомендации по проведению национального мультитеста в 2025 году. Нардепы советуют организовать НМТ по модели прошлого года.

При этом рекомендуют мультитест приравнять к вступительным испытаниям, как и было до этого. Об этом сообщили в профильном комитете ВРУ.

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Как будет происходить НМТ в 2025 году

Решение народные избранники приняли во время заседания подкомитета по вопросам высшего образования. Так, рекомендовали приняли за основу и в целом проект закона № 12053 о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года.

Обратите внимание! Как проходил национальный мультитест в 2024 году – все детали рассказала в интервью 24 Каналу директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. Текст доступен по ссылке.

Согласно документу вступительные испытания для участия в конкурсном отборе на обучение для получения высшего образования включают тестирование по таким обязательным учебным предметам:

украинский язык;

математика;

история Украины;

А также – учебного предмета на выбор из перечня таких:

иностранный язык;

биология;

география;

физика;

химия;

украинская литература.

Конкурсный отбор на обучение будут осуществлять по результатам вступительных испытаний 2022 – 2025 годов.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Заметим, что принятие законопроекта позволит Министерству образования и науки утвердить Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году, которым будут руководствоваться учебные заведения при приеме абитуриентов на обучение.