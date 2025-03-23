В УЦОКО объяснили, почему математика является обязательным предметом на НМТ
- Математика является обязательным предметом на УМТ, поскольку развивает логическое мышление и умение анализировать.
- По словам руководительницы УЦОКО, математика – это язык науки, поэтому она однозначно нужна школьникам.
Математика в этом году, как и в прошлом году, является обязательным для сдачи предметом на национальном мультипредметном тесте. Именно эта дисциплина тренирует логическое мышление и умение анализировать.
Об этом заявила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на НУШ.
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Почему математику обязательно надо сдавать на НМТ
Вакуленко уточнила: математика – это и об анализе, и о способности сконструировать логический ход мыслей.
Это о понимании недостатков какого-то утверждения или процесса. Нет сейчас в науке и в высшем образовании тех дисциплин или предметов, которые не касались бы работы с данными аналитики, работы с таблицами, диаграммами, схемами, процентами. В каждой науке вы будете использовать тот инструмент, которым является математика,
– говорит она.
По словам руководительницы УЦОКО, математика – это язык науки, поэтому она однозначно нужна школьникам.
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Что известно о регистрации на НМТ-2025
- По состоянию на 21 марта сообщение об успешной регистрации на мультитест в 2025 году получил 217 321 человек. Они уже могут сформировать сертификат НМТ 2025 года.
- К слову, началась регистрация на тестирование 6 марта.
- В Украине намерены проходить тестирование 202 654 человека; за рубежом – 14 667 человек.
- При выборе предмета дополнительного блока НМТ, поступающие отдают предпочтение иностранным языкам (88 966 человек) и географии (45 698 человек).