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Учеба Образование в Украине Какие задания и темы будут на НМТ-2025 по физике
7 февраля, 19:46
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Какие задания и темы будут на НМТ-2025 по физике

Мария Волошин

Национальный мультитест в этом году предусматривает проверку по четырем предметам. Три будут обязательные и один – на выбор.

Среди выборочных предметов – физика. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Какие темы по физике стоит повторить

Содержание заданий теста по физике будет соответствовать программе ВНО по физике и будет охватывать 5 тематических разделов:

  • Механика;
  • Молекулярная физика и термодинамика;
  • Электродинамика;
  • Колебания и волны. Оптика;
  • Элементы теории относительности. Квантовая физика.

Какие задания будут на НМТ по физике / УЦОКО

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Какие задания будут на НМТ по физике

Тест по физике будет насчитывать 20 заданий различных форм:

  • с выбором одного правильного ответа (12 заданий);
  • на установление соответствия ("логические пары") (2 задания);
  • открытой формы с коротким ответом (6 заданий).

Задания по физике будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. То есть по 1 тестовому баллу начислят за каждый правильный ответ на задания с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия, по 2 тестовых балла – за каждый правильный короткий ответ.

Обратите внимание! За выполнение заданий по физике можно будет получить от 0 до 32 баллов.

Свой результат (то есть количество набранных баллов за правильно выполненные задания теста по физике) участники / участницы тестирования будут знать после завершения работы над УМТ. По Таблице перевода тестовых баллов результат каждого учебного предмета переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.

Во время выполнения заданий по физике можно будет пользоваться справочными материалами.