Какие задания и темы будут на НМТ-2025 по физике
Национальный мультитест в этом году предусматривает проверку по четырем предметам. Три будут обязательные и один – на выбор.
Среди выборочных предметов – физика. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
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Какие темы по физике стоит повторить
Содержание заданий теста по физике будет соответствовать программе ВНО по физике и будет охватывать 5 тематических разделов:
- Механика;
- Молекулярная физика и термодинамика;
- Электродинамика;
- Колебания и волны. Оптика;
- Элементы теории относительности. Квантовая физика.
Какие задания будут на НМТ по физике / УЦОКО
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Какие задания будут на НМТ по физике
Тест по физике будет насчитывать 20 заданий различных форм:
- с выбором одного правильного ответа (12 заданий);
- на установление соответствия ("логические пары") (2 задания);
- открытой формы с коротким ответом (6 заданий).
Задания по физике будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. То есть по 1 тестовому баллу начислят за каждый правильный ответ на задания с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия, по 2 тестовых балла – за каждый правильный короткий ответ.
Обратите внимание! За выполнение заданий по физике можно будет получить от 0 до 32 баллов.
Свой результат (то есть количество набранных баллов за правильно выполненные задания теста по физике) участники / участницы тестирования будут знать после завершения работы над УМТ. По Таблице перевода тестовых баллов результат каждого учебного предмета переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.
Во время выполнения заданий по физике можно будет пользоваться справочными материалами.