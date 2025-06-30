Во время НМТ–2025 обнаружили шпаргалку, которая удивила организаторов

Во время сессий национального мультитеста в 2025 году также выявляли недобросовестных участников. Однако таких было немного.

Об этом заявила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире телемарафона, отмечает 24 Канал. В частности, это были участники, которые имели при себе или пользовались шпаргалками.

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Почему шпаргалка на НМТ удивила организаторов

Одна из таких шпаргалок удивила организаторов тестирования. Участник НМТ благодаря ей намеревался помочь себе в сдаче математики.

Очень странные ситуации были. Например, у одного из нарушителей обнаружили шпаргалку, но то, что было на этой шпаргалке удивило абсолютно всех организаторов оценивания. Это была таблица умножения,

– заявила руководительница УЦОКО.

И добавила, что, как и в предыдущие годы, количество тех, кто пытался нарушить правила тестирования, относительно небольшое.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Вакуленко также опровергла слухи о слишком сложных заданиях на НМТ по математике. И отметила, что для преодоления порогового балла достаточно обладать знаниями на уровне пятого-седьмого класса.

Если абитуриент или абитуриентка не способны выполнить задание пятого-шестого-седьмого классов, то, наверное, с высшим образованием стоит несколько подождать,

– убеждена она.

Подробнее о нынешней модели тестирования, сложность заданий, вызовах и перспективах НМТ читайте в разговоре 24 Канала с директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко.