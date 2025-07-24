Сколько участников не сдали НМТ-2025 по разным предметам

Основная сессия НМТ 2025 года продолжалась в мае –июне. Сейчас завершается дополнительная сессия.

Часть участников тестирования в рамках основной сессии провалила отдельные предметы и в целом не сдала мультитест. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на сообщение в телеграмме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака.

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Сколько участников НМТ-2025 не сдали тестирование?

По данным нардепа, украинский язык не сдали 0,39% поступающих, историю Украины – 0,16%.

С естественными дисциплинами, по его словам, ситуация менее оптимистичная: физику не сдали 10,37% или 817 участников, химию – 6,05% или 156 участников.

Интересно с математикой. Она лидер одновременно и по количеству тех, кто набрал 200 баллов (38,5%) и по количеству тех, кто не сдал предмет вообще (11,73%),

– отметил Бабак.

При этом добавил, что физику в этом году сдали только 7 879 человек, а химию – 2 578. Однако даже для такого небольшого количества доля тех, кто не преодолел порог, остается высокой – почти на уровне с математикой. Ее как обязательный предмет сдали 284 460 участников.

Это еще раз подтверждает, что существуют определенные вызовы в восприятии и усвоении естественных дисциплин, добавляет нардеп.

Для поступления будущим медикам нужно сдать три обязательных предмета и еще один на выбор – биологию или химию. Большинство выбрало биологию – 56 451 участник. Химию сдавали 2 578 поступающих,

– сообщил народный избранник.

И добавил, что географию на НМТ выбрали еще больше – 64 465 поступающих. Это второй по популярности предмет после английского языка. И именно география – рекордсмен по показателю успешности: не сдали только 0,07%.

Английский язык не сдали 2,33% участников. Это, уточняет нардеп, один из лучших результатов среди всех предметов на выбор.