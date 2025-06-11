Более 218 тысяч участников НМТ получили результаты: по какому предмету – больше всего 200-бальников

Уже обнародовали результаты 13 из 17 основных сессий УМТ 2025 года. То есть более 218 тысяч участников.

Результаты остальных сессий опубликуют позже. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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По какому предмету НМТ – больше всего 200-бальников

На основные сессии НМТ прибыл 91% от количества зарегистрированных участников. Показатель выше прошлогоднего.

На сегодня наибольшее количество 200-бальников – по математике: таких участников уже 1163. На втором месте английский язык – 765 максимальных результатов; на третьем – украинский язык, где 658 участников получили 200 баллов,

– отмечают в МОН.

И добавляют, что всего 2414 поступающих сдали хотя бы один предмет на 200 баллов. Из них 250 сдали два предмета на максимальный балл, 31 участник – три предмета, а трое имеют 200 баллов по четырем предметам.

Доля тех, кто не сдал математику, составляет 11,7%. В прошлом году этот показатель был выше – 14%,

– уточнили в ведомстве.

Среди выборочных предметов самыми сложными оказались физика: 10% участников с ней не справились. По химии таких 6%. По испанскому языку 4,5% участников не преодолели порогового балла.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Всего на НМТ 2025 года зарегистрировались 317 083 участника. Это больше чем в 2024 году. Стабильным остается количество регистраций тех, кто составляет НМТ за рубежом.

Из зарегистрированных в этом году 236 529 – выпускники этого года.

НМТ-2025 продлится до 25 июля (дополнительная сессия).