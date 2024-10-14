Лисовой заявил, что тесты по истории Украины для НМТ-2025 реформируют

Тесты по истории Украины, которые будут сдавать во время национального мультитеста в 2025 году выпускники, изменят. В частности, дополнят заданиями по истории Руси-Украины.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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Тесты по истории Украины для НМТ-2025 реформируют

Чиновник заявил, что Минобразования Украины уже поддержало и согласовало это предложение.

С Украинским центром оценивания качества образования мы отработали эту позицию: до 10 процентов в тестах по истории будет добавлено именно из периода истории Руси-Украины,

– сообщил Лисовой.

Обратите внимание! Во время тестирования по истории Украины в 2024 году проверяли знания поступающих за хронологический период с XVI века и до современных событий.

Министр убежден, что это не приведет к увеличению задач в тесте и увеличению времени на их выполнение.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Напомним, что директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что задания мультитеста всегда готовят в абсолютно конфиденциальных условиях. Поэтому к окончательным версиям подборок тестов доступа нет никто.