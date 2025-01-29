Какие задания и темы будут в этом году на НМТ по украинской литературе

Через несколько месяцев в Украине состоится национальный мультипредметный тест 2025 года. Его результаты будут нужны абитуриентам для поступления в вузы.

Тестирование будет содержать проверку по трем обязательным предметам и одному – на выбор. Среди выборочных в этом году будет и украинская литература. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Какие темы будут на НМТ по украинской литературе

Содержание заданий по украинской литературе будет соответствовать программе ВНО по украинской литературе. На тестировании будут темы, которые изучают в школьном курсе украинской литературы, а именно:

Устное народное творчество;

Древняя украинская литература;

Литература конца XVIII – начала XX века;

Литература XX века;

Произведения украинских писателей-эмигрантов;

Современный литературный процесс (конец XX – начало XXI века).

Каждый раздел программы по украинской литературе в тесте по украинской литературе представят пропорционально.



Какие задания будут на НМТ по украинской литературе / УЦОКО

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Какие задания будут по украинской литературе на тестировании

Тест по украинской литературе будет насчитывать 30 заданий различных форм:

с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов (25 заданий);

на установление соответствия ("логические пары") (5 заданий).

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Задания по украинской литературе будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. То есть по 1 тестовому баллу будут начислять за каждый правильный ответ на задания с выбором одного правильного ответа и по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия.

Интересно! За выполнение заданий по украинской литературе можно будет получить от 0 до 45 баллов.

Свой результат (то есть количество набранных баллов за правильно выполненные задания теста по украинской литературе) участники / участницы тестирования будут знать после завершения работы над НМТ. По таблице перевода тестовых баллов результат переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.