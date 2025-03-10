Расширили перечень стран и городов, в которых можно сдать НМТ в 2025 году

Украинский центр оценивания качества образования расширил перечень стран и городов, в которых можно сдать НМТ в 2025 году. Ранее таких стран было 28.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. Какие города добавили в список, читайте дальше.

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Какие страны и города добавили в перечень

В течение последней недели УЦОКО смог договориться с министерствами образования, представителями неправительственных образовательных организаций других государств, а также с посольствами Украины о возможностях провести там НМТ в таких городах:

Вена (Австрия);

Познань;

Катовице;

Гданьск (Польша);

Братислава (Словакия).

Но в Центре предупреждают: хотя перечень городов для прохождения НМТ расширили, все же есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами.

Поэтому в случае исчерпания мест в определенном населенном пункте оно станет недоступным для выбора в сервисе регистрации. По состоянию на 10 марта уже нет свободных мест для прохождения НМТ в таких городах: Дюссельдорф (Германия), Бухарест (Румыния), Прага (Чехия),

– сообщили в УЦОКО.

Будущим участникам НМТ при этом напоминают: если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для проезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная для вас локация – можете до 8 апреля 2025 года изменить регистрационные данные, выбрав город, ближе к вашему местонахождению во время проведения НМТ.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!