Изменение формулы НМТ, ошибки в заданиях и аннулированные результаты: интервью с Татьяной Вакуленко

Завершается основная сессия национального мультипредметного теста 2026 года. Участники уже получают первые результаты тестирования.

Часть из них при этом жалуется на определенные проблемы и предлагает внести изменения в модель тестирования. 24 Канал пообщался с руководителем Украинского центра оценки качества образования Татьяной Вакуленко о важных аспектах и проблемах мультитеста этого года.

В интервью она рассказала, изменят ли формулу экзамена; были ли в НМТ неправильные задания, можно ли списывать; когда опубликуют ответы и т. д.

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Изменят ли формулу НМТ и сделают ли математику необязательной

Недавно в Комитете по образованию Рады предложили изменить формулу НМТ. В частности, уменьшить количество предметов до трех. Также исключить математику из списка обязательных предметов и включить в число факультативных. Изменят ли формулу НМТ и нужно ли это?

Украинский Центр оценки качества образования не принимает таких решений. Мы являемся организаторами оценки. В последние годы модель НМТ утверждается де-факто в Верховной Раде. Хотя народные депутаты и обсуждают этот вопрос как с представителями Министерства образования и науки Украины, так и с представителями Украинского центра оценки качества образования, и с образовательным омбудсменом.

На мой взгляд, действующая модель тестирования, несмотря на то, что она довольно сложна для абитуриентов, ведь предполагает 4-часовое целенаправленное и упорное выполнение тестовых заданий, является оптимальной, учитывая актуальные вызовы.

Должна ли математика быть обязательным предметом в мультитесте, по вашему мнению?

На данный момент три обязательных предмета – математика, украинский язык и история Украины – и есть та база, на основе которой мы можем делать выводы о потенциальных абитуриентах. Государство, выбирая модель вступительных экзаменов, должно формировать потенциальных студентов вузов. И это можно сделать с помощью именно этих трех фундаментальных дисциплин.

Освоение академических программ в университетах требует глубокого понимания основ математики, статистики, анализа, работы с диаграммами, числами и данными. Это часть любого университетского образования, независимо от того, по какой специальности вы учитесь. Точно так же могу объяснить и в отношении украинского языка и истории Украины. Это инструменты для освоения этой программы. Если мы не смогли их освоить хотя бы на базовом уровне, то, наверное, ещё рано говорить о получении высшего образования.

Можно ли проводить НМТ в течение двух дней

А возможно ли разделить тестирование на два дня, как просит часть его участников?

Если мы согласимся на проведение тестирования в течение двух дней (а Украинский центр оценки качества образования может это организовать), то мы должны осознавать, что такая модель будет иметь свои последствия. В частности, для тех детей, которые находятся на территориях, прилегающих к зонам активных боевых действий, на самих территориях боевых действий и за рубежом. Для них возрастает риск того, что они вообще могут не получить результаты и не смогут поступить в украинские университеты.

Какой, кстати, в этом году самый популярный предмет на выбор?

Очень популярными предметами являются география и английский язык. Английский язык более популярен среди абитуриентов, находящихся за рубежом, а география – среди выпускников прошлых лет, взрослых.

Можно ли посмотреть, в каких заданиях были ошибки

Участники НМТ этого года спрашивали, почему можно увидеть, в каких именно заданиях они допустили ошибки?

В кабинетах участников мультитеста, когда они получают результаты НМТ, есть карточка результатов. Там указано, какое именно задание ребенок выполнил правильно, а какое – неправильно, сколько баллов начислено. Но мы не публикуем все тестовые тетради, ведь это вопрос финансирования и накопления банка тестовых заданий. Мы проводим до 20 сессий оценивания ежегодно, и это чрезвычайно большой объем тестовых заданий, которые нужно подготовить для использования в подборках. Но те две подборки, которые мы публикуем, а это любые из этого перечня, содержат все ответы.

Участники, в свою очередь, получают карточки результатов, где могут увидеть, на какой тип задания они ответили неправильно. Там указано, что, например, за задание, которое у вас было на экране под № 16 и за которое вы могли получить 1 балл, у вас 0 баллов. Да, сложно вспомнить, что это было за задание, но ребенок может точно знать, что на решение какого-то задания он потратил много времени или сомневался.



НМТ в 2026 году / Freepik

Можно ли списывать, и кому аннулируют результаты

Есть участники, которые говорят, что во время НМТ можно было списывать и договариваться между собой. Какие существуют популярные схемы списывания на тестировании и как им противодействуют?

У нас в аудиториях есть инструкторы, есть дополнительные камеры, за участниками тщательно наблюдают. Всего у нас 355 тысяч зарегистрированных на тестирование, поэтому единичные такие ситуации могли происходить. Однако я участникам настоятельно не советую пытаться списывать. Во-первых, ты не знаешь, у кого ты списываешь. Это совершенно посторонние люди, которые находятся с тобой в аудитории, и их результаты, возможно, вас не устроят. Во-вторых, мы перемешиваем задания в рамках одного и того же варианта, поэтому можно просто списывать не со своего варианта. А в-третьих, вы рискуете потенциальной аннуляцией результатов, ведь в случае фиксации в аудитории факта списывания, то есть нарушения процедуры, вы не сможете участвовать в дополнительной сессии.

Есть ли уже участники, у которых аннулировали результаты из-за списывания?

Да, безусловно. Сейчас мне сложно говорить о статистических данных, так как сессии ещё продолжаются, но такие люди есть. Но это не очень распространённый случай, то есть пока что мы не видим существенного увеличения или уменьшения количества таких участников по сравнению с предыдущими периодами.

Могут ли участникам помогать с ответами удаленно?

Это невозможно. Мы применяем специальные технические средства для того, чтобы участник не мог открывать посторонние вкладки в браузере. Также мы используем специальный браузер, который ограничивает возможность копирования, отправки текстов, использования посторонних компьютеров.

Почему НМТ не проводят в укрытиях в опасных регионах

Недавно разразился скандал из-за того, что участники НМТ сдавали тестирование в Одессе 12 часов из-за тревог. При этом не в убежищах. Можно ли в городах, где нестабильная ситуация с безопасностью, сразу организовать экзамен в убежищах? Кто должен это решать?

Этот вопрос решают областные военные администрации, ведь именно они организуют временные экзаменационные центры. Они являются распорядителями сети учебных заведений, в которых мы проводим эти оценки. Безусловно, можно сразу проводить тестирование в укрытиях. И мы видим такие замечательные примеры, в частности, в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Полтавской областях, где 100% временных экзаменационных центров размещены в укрытиях. И это благодаря областным военным администрациям, департаментам образования, учредителям учебных заведений и руководителям этих учебных заведений, которые де-факто приложили к этому усилия.

Но так обстоит дело не во всех областях. Одесса, к примеру, страдает от огромного количества обстрелов. И я надеюсь, что там этот вопрос решат с помощью ОВА. Но нужно также понимать, что это довольно сложно и дорого. Почему? Потому что речь идет о полноценном развертывании компьютерных аудиторий в укрытиях. Это означает, что там должен быть высокоскоростной интернет, туалеты, хорошая система вентиляции, компьютерная техника, подключенная к электросети. Также должен быть предусмотрен источник альтернативной электроэнергии, ведь свет могут отключить. Это не школа с подвалом, куда можно разместить участников.

Содержит ли НМТ задания, которых не было в школьной программе

Участники НМТ этого года заявляли, что им попадались задания, которых не было в школьной программе. Содержат ли тесты такие задания?

Нет, и это очень просто проверить. Например, взять две аналогичные подборки, которые мы публикуем, проверить каждый пункт, каждое задание. Все задания соответствуют программам ВНО. Эти программы ВНО были разработаны еще в 2018 – 2019 годах, и они соответствуют учебным программам. В то же время я осознаю, что некоторые темы ученики могли в этих условиях не изучить в школе из-за того, что, например, долго находились в укрытиях, поэтому их пропустили. Но когда мы говорим о поступлении в вуз, то должны понимать, что такие темы нужно наверстать самостоятельно.

Участники НМТ также писали, что задания составляются неравноценно. Говорят, что в один день вариант объективно легче, а в другой – сложнее. Действительно ли это так?

Это классическое замечание, но оно связано скорее с психологическим фактором, чем со статистическим. У нас есть очень объективные показатели сложности тестов. Это доли набранных баллов от максимально возможного количества баллов. И мы видим, что наборы заданий аналогичны. Но когда находишься в аудитории, то кажется, что это более сложный вариант.

Также отмечу, что часто даже очень профессиональные и квалифицированные педагоги говорят, что вариант был сложнее, потому что обращают внимание на последние или предпоследние задания. Например, по математике они оценивают сложность параметра. Но именно это задание с параметром могло оказаться сложнее, чем другое задание с параметром. Однако в целом по набору, состоящему из 22 заданий, уровень сложности будет примерно одинаковым.

Также участники НМТ спрашивают, почему есть задания с подвохом? Например, в этом году многих сбило с толку существительное "нецке", потому что почти никто не знал его значения.

Это не вопрос с подвохом, это программный вопрос. И в целом я понимаю, что любой вопрос, на который сложно сразу найти ответ, выглядит как вопрос с подвохом.

Есть ли в заданиях ошибки

Есть ли в тестах вопросы с неправильными ответами?

Хотя мы не публикуем все варианты, но ежедневно тестируем до 25 тысяч абитуриентов и абитуриенток. И абсолютное большинство заданий наших тестов становится общедоступным. И если бы в них были проблемы и ошибки, об этом точно бы узнали и это бы обсуждали. Так, например, было много вопросов к заданию с картиной Марии Примаченко о Чернобыле. Но оказалось, что авторы не добавили условие задания. Они прилагали только картину и вопрос о том, чему посвящена эта картина, без текста, в котором упоминался четвёртый энергоблок. Это задание по истории Украины, и участники должны были проанализировать визуальный образ на основе текстовой информации. А таких заданий много.

А ошибки встречались в этом году в заданиях?

У нас была одна опечатка в задании по биологии. Апелляционная комиссия рассмотрела эту ситуацию, и тем ученикам, которые не смогли правильно ответить на это задание, этот балл компенсировали.



НМТ в 2026 году / Shutterstock

Пересмотрят ли распределение времени на выполнение заданий

Можно ли и стоит ли по-другому распределить время на выполнение заданий на НМТ? Участники говорят, что им не хватает времени на выполнение заданий по математике, например.

На НМТ есть два блока, которые содержат задания по двум предметам. Мы не будем менять такой подход. Почему? Потому что есть необходимость ходить в укрытие; оценка проходит в очень разных условиях. Поэтому менять блоки или каким-то образом давать возможность использовать время из других блоков – такого точно не предусмотрели. Но если мы говорим о первом и втором блоке, то в их рамках можно использовать время так, как удобно. Абсолютное большинство участников тратит меньше времени на задания по украинскому языку и больше работает с математикой. И это понятная тактика.

Когда мы проводим специальные вебинары для абитуриентов перед началом тестирования (а проводим как минимум два больших по три часа), мы рассказываем об этих тактиках. У каждого ребенка может быть свой подход. Поэтому, чтобы понять, с какого предмета стоит начать выполнение заданий и сколько времени уделять заданию по конкретному предмету, нужно тренироваться. Выберите один из демонстрационных вариантов, отведите на выполнение заданий четыре часа с перерывом, никуда не заглядывайте, кроме справочных материалов, и попробуйте так поработать перед экзаменом. Сначала будет совсем непонятно и сложно, но потом станет проще. И если ребенок сделает это хотя бы три раза за год перед тестированием, то уже на тесте у него не будет стресса, он уже будет знать, как распределять время (таймер находится вверху) и что ему нужно. То есть будет знать, что на такое задание не нужно тратить много времени, потому что не знает, как его решить, и будет двигаться дальше.

Какие трудности возникают во время экзамена

Участники тестирования из Винницы сообщали о технических проблемах во время тестирования. Как действовать в таком случае?

Существует стандартный алгоритм. Нужно поднять руку и обратиться к инструктору за помощью. Например, не работает мышь, зависает программа и т. д. Если по какой-то причине он не может помочь или не знает, как помочь, нужно написать заявление о нарушении процедуры. Это сразу станет заявлением об участии в дополнительной сессии, в котором вы всё описываете. А вот выяснить обстоятельства каких-либо событий, которые уже произошли, после прохождения тестирования, когда вы уже получили результат и вспомнили, что у вас было много технических проблем, невозможно.

Если отключат свет во время тестирования, как тогда будет проходить экзамен?

Подход такой же, как и в ситуации с воздушными тревогами. Если проблема длится более 2,5 часов, мы предлагаем участникам написать заявления для участия в дополнительной сессии. Особенно если мы понимаем, что исправить ситуацию не можем, потому что, например, сгорела подстанция. Но в течение этой длительной сессии такие ситуации были единичными. Большинство участников продолжило выполнение тестовых заданий, ведь эти проблемы длились менее 2,5 часов.

Когда появятся ответы

Где и как можно будет ознакомиться с вариантами НМТ? Когда появятся ответы?

Мы ежегодно публикуем по две подборки материалов НМТ. Например, прошлогодние, 2025 года, подборки есть в отчете о результатах НМТ 2025 года. И там мы размещаем всю статистику по каждому заданию, которое использовалось в НМТ. Кроме того, мы также размещаем эти варианты в качестве тренировочных, и потенциальные участники тестирования могут использовать их для подготовки к оценке. И в этом году поступим точно так же: к 1 сентября у нас будут все эти материалы. Тетрадь публикуем полностью, со всеми ответами.

Как долго будут действительны результаты НМТ (сертификаты 2023 – 2026 годов)?

Эта норма утверждается ежегодно в условиях приема на обучение. Например, до этого года можно использовать и прошлогодние, и позапрошлогодние результаты. Пока точно не известно, но не менее 3 лет они точно будут действительны.