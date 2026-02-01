Какие темы и задания будут на НМТ-2026 по украинскому языку

В этом году на НМТ одним из обязательных предметов будет украинский язык. Содержание заданий по этому предмету будет соответствовать программе ВНО по украинскому языку.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Какие темы будут на НМТ по украинскому языку?

Участникам стоит повторить такие языковые темы, предусмотрены изучением в школьном курсе украинского языка:

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография;

Лексикология. Фразеология;

Строение слова. Словообразование;

Морфология;

Синтаксис;

Стилистика;

Развитие речи.

Каждый раздел программы по украинскому языку будет представлен пропорционально. Все же разделам "Стилистика" и "Развитие речи" уделят несколько меньше внимания, учитывая компьютерный формат тестирования.



Какие задания будут на НМТ-2026 / УЦОКО

Какие задания будут на НМТ по украинскому языку?

Тест по украинскому языку будет насчитывать 30 заданий двух формс выбором одного правильного ответа (25 заданий) и на установление соответствия ("логические пары") (5 заданий). Их будут оценивать в соответствии с схеме начисления баллов, применяемой в ВНО.

То есть по 1 тестовому баллу начислят за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа и за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия.

Итак, за выполнение заданий по украинскому языку можно будет получить от 0 до 45 баллов.

Свой результат участники тестирования будут знать после завершения работы над НМТ. По таблице перевода тестовых баллов результат по каждому учебному предмету будет переведен в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.

Как будет происходитьНМТ в 2026 году?