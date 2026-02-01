Какие темы и задания будут на НМТ-2026 по украинскому языку
- На УМТ-2026 по украинскому языку будет 30 заданий.
- Темами теста являются фонетика, графика, орфоэпия, орфография, лексикология, фразеология, морфология, синтаксис, стилистика и развитие речи.
В этом году на НМТ одним из обязательных предметов будет украинский язык. Содержание заданий по этому предмету будет соответствовать программе ВНО по украинскому языку.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Какие темы будут на НМТ по украинскому языку?
Участникам стоит повторить такие языковые темы, предусмотрены изучением в школьном курсе украинского языка:
Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография;
Лексикология. Фразеология;
Строение слова. Словообразование;
Морфология;
Синтаксис;
Стилистика;
Развитие речи.
Каждый раздел программы по украинскому языку будет представлен пропорционально. Все же разделам "Стилистика" и "Развитие речи" уделят несколько меньше внимания, учитывая компьютерный формат тестирования.
Какие задания будут на НМТ по украинскому языку?
Тест по украинскому языку будет насчитывать 30 заданий двух формс выбором одного правильного ответа (25 заданий) и на установление соответствия ("логические пары") (5 заданий). Их будут оценивать в соответствии с схеме начисления баллов, применяемой в ВНО.
То есть по 1 тестовому баллу начислят за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа и за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия.
Итак, за выполнение заданий по украинскому языку можно будет получить от 0 до 45 баллов.
Свой результат участники тестирования будут знать после завершения работы над НМТ. По таблице перевода тестовых баллов результат по каждому учебному предмету будет переведен в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.
Как будет происходитьНМТ в 2026 году?
- НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будет основная и дополнительная сессии тестирования.
Мультитест будет состоять из четырех предметов. Поступающие будут сдавать обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из следующего перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия вступительных экзаменов в вузы в формате ВНО будет проходить с 20 мая по 25 июня.
Дополнительную сессию НМТ проведут с 17 по 24 июля.
Каждый участник НМТ будет проходить тестирование в один день в два этапа.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
Принципиальных системных изменений в тесты национального мультитеста в 2026 году вносить не будут.
В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста не только 2026 года, но и по результатам НМТ 2023, 2024, 2025 годов.