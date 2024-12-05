Вакуленко рассказала, когда в Украине отменят НМТ и вернут ВНО
В Украине во время военного положения выпускники школ для поступления в вузы сдают национальный мультипредметный тест на компьютерах. Это упрощенный вариант внешнего независимого оценивания.
Однако после окончания войны в Украине планируют вернуть классическую модель тестирования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко в эфире телеканала "Киев".
Смотрите также Какие минимальные баллы для поступления на бюджет надо набрать на НМТ
Когда в Украине вернут ВНО
Вакуленко рассказала, что эта классическая модель тестирования предусматривает, что один предмет поступающий сдает в пределах одного дня оценивания. Как было раньше во время сдачи ВНО.
Мы хотим полноценно дать возможность абитуриенту проявить свои учебные достижения, а нам – лучше оценить поступающего,
– уточнила она.
В то же время руководительница УЦОКО отметила, что вряд ли в Украине вернут бумажное тестирование.
На сегодня, как мы видим, компьютерное оценивание полностью себя оправдывает. Поступающие быстрее получают результаты. Мы так же,
– добавила она.
Вакуленко при этом уточнила, что УЦОКО может обеспечить в рамках компьютерного оценивания те форматы тестов, которые сегодня не реализуют из-за нехватки времени.
Например, открытые задания, написание собственного высказывания и тому подобное. Все это можно реализовать в рамках компьютерных тестирований,
– резюмировала она.
Чем отличается НМТ от ВНО
Вакуленко рассказывала, что национальный мультипредметный тест отличается от внешнего независимого оценивания тем, что это компьютерное оценивание по трем предметам, который участник пройдет в течение одного дня и сразу получит результат.
ВНО ранее включало полноценные трехчасовые тесты по каждому предмету.
НМТ при этом не содержит заданий, которые предусматривают написание, к примеру, эссе.
Как будет происходить НМТ в 2025 году
- Национальный мультипредметный тест в 2025 году будет содержать проверку знаний по 4 предметам.
- Три будут обязательными и один – на выбор.
- Тестирование будет проходить с 14 мая по 25 июля.
- Формат НМТ будет неизменным: в течение 120 минут участники НМТ будут выполнять тесты по украинскому языку и математике. Затем будет 20-минутный перерыв, после которого они продолжат тест, выполняя задания по истории Украины и предмета по выбору.