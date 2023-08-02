В Минобразования анонсировали 5 предметов на НМТ

Через два года украинские выпускники могут на НМТ сдавать 5 предметов. Такое новшество хотят претворить в жизнь уже в 2025 году.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, что МОН следует таким изменениям в структуре мультитеста. Такая практика существует уже во многих европейских странах, в частности, в Польше.

Важно На НМТ-2024 выпускники будут составлять 4 предмета – Минобразования

В 2025 году на НМТ может быть 5 предметов

По словам чиновника, выпускной тест по пяти предметам может быть введен уже в 2025 году. Знания участников будут проверять по 3 обязательным и 2 предметам по выбору.

В 2025 году, если все будет хорошо, то выпускной тест для выпускников 11-го, а вскоре и 12-го класса будет пятипредметным: три обязательны с двумя предметами по выбору. Но не хочу никого пугать: в 2024 году будет четыре предмета,

– сообщил чиновник.

И добавил: МОН работает над тем, чтобы объявить, что это будут за предметы и какие программы экзаменов будут уже в сентябре.

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Мы понимаем, что наши абитуриенты готовятся в течение года, чтобы сдать тест как можно лучше,

– уточнил Винницкий.

Он также рассказал, что в программу НМТ-2024 добавят еще один предмет. Тестирование продлится четыре часа с перерывом. Участники будут сдавать соответственно 4 предмета.

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