НМТ-2024: где найти пробный тест по украинскому языку, математике, истории Украины

Продолжается основная сессия национального мультитеста в 2024 году. Знания выпускников проверяют как в Украине, так и за рубежом.

Многие участники только ждут свой экзамен знаний. Отметим, что точный график тестирования не обнародовали из соображений безопасности.

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Где найти пробные тесты НМТ-2024

Образование 24 напоминает, что в этом году выпускники сдают на НМТ уже четыре предмета. Три из них являются обязательными и только один можно было выбрать. Обязательно участники мультитеста сдают:

украинский язык;

математику;

историю Украины.

Поэтому они стремятся еще раз проверить свои знания перед экзаменом и ищут пробные тесты. Мы же подскажем ссылки, по которым можно пройти проверку знаний по обязательным предметам НМТ-2024.

Так, пробный тест по украинскому языку 2023 года можно найти здесь. А демовариант 2024 – здесь.

Пробный тест по математике прошлого года выпускники могут найти по этой ссылке, а демовариант 2024 года – по этой.

Пробный тест по истории Украины 2023 года ищите здесь, а демовариант 2024 года – здесь.

Коротко об НМТ-2024

Национальный мультитест в 2024 году стартовал ранее – в мае.

Участники проходят проверку знаний уже по четырем предметам: трем обязательным и одному – на выбор.

Обязательными являются украинский язык, математика, история Украины.

Выборочные – иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), биология, физика и химия, украинская литература и география.

Тестирование будет проходить в рамках двух сессий: основной и дополнительной.

Основная длится в течение 14 мая – 25 июня, дополнительная состоится в течение 11 – 19 июля.