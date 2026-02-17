Что делать участнику, который не смог сдать НМТ из-за внезапных обстоятельств
- Участники, которые не смогли сдать НМТ из-за форс-мажорных обстоятельств, должны подать заявление в региональный центр оценивания в течение трех рабочих дней.
- Решение о допуске к дополнительным сессиям принимают на основе документов ТЭЦ.
График проведения национального мультитеста в 2026 году уже согласовали. Изменения по срокам пока не запланированы.
Регистрация на тестирование состоится в течение 5 марта – 2 апреля. Основная сессия НМТ – с 20 мая по 25 июня, дополнительная – в течение 17 – 24 июля, рассказала "Освитории" директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
Смотрите также В тестах НМТ-2026 произошли изменения
Что делать участнику, который не смог сдать НМТ?
Вакуленко растолковала также, что делать участникам, которые из-за форс-мажорных обстоятельств не смогут сдать тестирование. Говорится, в частности, об отключении света или воздушные тревоги продолжительностью более 2,5 часов.
Если такая ситуация происходит в рамках основной сессии НМТ и участник не сможет начать или завершить тестирование, он должен в течение трех рабочих дней со дня проведения сессии подать в соответствующий региональный центр оценивания качества образования заявление о предоставлении возможности пройти мультитест во время дополнительных сессий.
Решение о допуске к участию в дополнительных сессиях регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования принимает на основании записей, сделанных в документах ТЭЦ,
– уточнила она.
И добавила, что участника допускают к прохождению тестирования во время дополнительных сессий в случае согласования комиссией при Украинском центре оценивания качества образования ходатайство об аннулировании его результата НМТ по итогам основной сессии.
Заметим, что руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью LB рассказывала, что для части специальностей могут снизить коэффициент на все предметы НМТ.
Смотрите также Календарь НМТ-2026: даты регистрации и экзаменов
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
В 2026 году НМТ будет проходить в течение одного дня будет проходить в течение одного дня в рамках основной и дополнительной сессий.
Участники будут сдавать 4 предмета.
Обязательно – украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из следующего перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия НМТ будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
Тестирование будет проходить в рамках двух этапов.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
Принципиальных системных изменений в тесты национального мультитеста в 2026 году вносить не будут.