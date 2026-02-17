В предыдущие годы во время национального мультитеста были случаи "утечки" сведений о содержании тестов. Также организаторы тестирования фиксировали недобросовестное поведение участников НМТ.
Говорится, в частности, о 2022 – 2023 годах. Об этом рассказала "Освитории" директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
Какие меры безопасности будут на НМТ в 2026 году?
Вакуленко рассказала, что УЦОКО постепенно разрабатывает и внедряет процедуры, которые имеют целью обеспечить и сохранить тестовые материалы от "утечек". И при этом не нарушить равенства всех участников тестирования. И это независимо от того, в каких сессиях тестирования они участвуют.
Среди этих мероприятий, в частности, запланировали в этом году такие:
-
проведение поверхностной проверки металлоискателями, чтобы не допускать в аудитории тестирования участников с техническими средствами, например мобильные телефоны;
-
блокировка доступа к интернету путем активации на компьютерах участников CEB-браузера;
-
внешнее видеонаблюдение и видеонаблюдение за ходом процедуры тестирования в аудиториях.
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
-
В 2026 году НМТ будет происходить в течение одного дня в рамках основной и дополнительной сессий.
-
Знания участников будут проверять по 4 предметам.
-
Обязательно они будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
-
Основная сессия тестирования будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
-
Мультитест будет проходить в рамках двух этапов.
-
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задания по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
-
Принципиальных системных изменений в тесты национального мультитеста в 2026 году вносить не будут.