Как будет происходить НМТ в 2026 году?

  • В 2026 году НМТ будет происходить в течение одного дня в рамках основной и дополнительной сессий.

  • Знания участников будут проверять по 4 предметам.

  • Обязательно они будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

  • Основная сессия тестирования будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.

  • Мультитест будет проходить в рамках двух этапов.

  • Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задания по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.

  • Принципиальных системных изменений в тесты национального мультитеста в 2026 году вносить не будут.