Какой должна быть модель сборки НМТ в 2023 году и когда ее обнародуют

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады и Минобразования планируют обнародовать в ближайшее время механизм проведения национального мультипредметного теста в 2023 году. НМТ при этом должно учитывать пожелания абитуриентов.

Об этом рассказал глава комитета Сергей Бабак. При этом подчеркнул, что решение будет принято в течение недели.

Важно Вступительная кампания 2023: в каком формате и по каким предметам абитуриенты будут сдавать тесты

Когда сообщат механизм сборки НМТ в 2023 году

Бабак также подчеркнул, что чиновники намерены как можно скорее выбрать качественный, безопасный и удобный механизм составления НМТ в 2023 году. Также они стремятся привлечь предложения поступающих.

Следовательно, нынешним абитуриентам и их родителям задали 2 вопроса. Их ответы должны помочь чиновникам принять правильное решение. Вот опрос:

о том, какие предметы должны быть обязательными и выборочными по ссылке ;

о том, сколько дней должно продолжаться НМТ – за ссылку м.

Голосовать можно до 14:00 13 января.

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Какие предметы будут составлять выпускники

Глава Минобразования в эфире национального телемарафона рассказал, что кроме украинского языка, истории Украины и математики, четвертым предметом для составления, по словам Шкарлета, будут предлагать следующие:

иностранный язык;

физика;

химия;

биология.

Следовательно, абитуриент сможет сам выбирать тот комплект дисциплин, которые он будет составлять. Кстати, тесты выпускники будут сдавать на компьютере, как и в 2022 году.