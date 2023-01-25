В МОН рассказали, отменят ли ВНО в последующие годы

В 2023 году из-за войны войны, как и в 2022, абитуриенты вместо ВНО будут сдавать национальный мультипредметный тест. По его результатам и будут поступать в вузы.

Замглавы МОН Андрей Витренко сообщил, что НМТ временный и не заменит внешнее независимое оценивание. Однако из-за войны проводят упрощенный вариант оценки знаний выпускников.

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Отменят ли ВНО

Чиновник подчеркнул, что ВНО ничего не угрожает. Его проведение прямо прописали в законодательстве Украины. Чтобы отказаться от ВНО, необходимо внести соответствующие изменения в законодательство. А это сделать достаточно сложно.

НМТ – это особый формат проведения ВНО с учетом ситуации в сфере безопасности и военно-политической ситуации, которая сейчас сложилась на территории Украины,

– подчеркнул Витренко.

При этом замглавы МОН убежден, что после завершения войны Украина вернется в полноценный ВНО. Сейчас проводят НМТ, ведь он происходит в один день, а это безопасно. Также во время войны его можно проводить за границей.

Мы надеемся, что сеть будет расширена для того, чтобы наши украинцы, которые сейчас временно находятся не на территории Украины, могли без логистических проблем добраться до пункта сдачи мультипредметного теста и в будущем подавать документы в заинтересованные учреждения именно украинского национального высшего образования,

– уточнил чиновник.

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