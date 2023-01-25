Заступник очільника МОН Андрій Вітренко повідомив, що НМТ є тимчасовим і не замінить зовнішнє незалежне оцінювання. Однак через війну проводять спрощений варіант оцінювання знань випускників.

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Чи скасують ЗНО

Чиновник наголосив, що ЗНО нічого не загрожує. Його проведення прямо прописали у законодавстві України. Натомість, аби відмовитися від ЗНО, необхідно внести відповідні зміни в законодавство. А це зробити досить складно.

НМТ – це особливий формат проведення ЗНО з урахуванням безпекової та військово-політичної ситуації, яка зараз склалася на території України,

– наголосив Вітренко.

При цьому заступник очільника МОН переконаний, що після завершення війни Україна повернеться до повноцінного ЗНО. Натомість зараз проводять НМТ, адже він відбувається в один день, а це безпечно. Також у час війни його можна проводити за кордоном.

Ми сподіваємося, що мережа буде розширена для того, щоб наші українці, які зараз тимчасово перебувають не на території України, могли без логістичних проблем дістатися до пункту складання мультипредметного тесту і в майбутньому подавати документи до омріяних закладів саме української національної вищої освіти,

– уточнив чиновник.

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