Заступник очільника МОН Андрій Вітренко повідомив, що НМТ є тимчасовим і не замінить зовнішнє незалежне оцінювання. Однак через війну проводять спрощений варіант оцінювання знань випускників.
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Чи скасують ЗНО
Чиновник наголосив, що ЗНО нічого не загрожує. Його проведення прямо прописали у законодавстві України. Натомість, аби відмовитися від ЗНО, необхідно внести відповідні зміни в законодавство. А це зробити досить складно.
НМТ – це особливий формат проведення ЗНО з урахуванням безпекової та військово-політичної ситуації, яка зараз склалася на території України,
– наголосив Вітренко.
При цьому заступник очільника МОН переконаний, що після завершення війни Україна повернеться до повноцінного ЗНО. Натомість зараз проводять НМТ, адже він відбувається в один день, а це безпечно. Також у час війни його можна проводити за кордоном.
Ми сподіваємося, що мережа буде розширена для того, щоб наші українці, які зараз тимчасово перебувають не на території України, могли без логістичних проблем дістатися до пункту складання мультипредметного тесту і в майбутньому подавати документи до омріяних закладів саме української національної вищої освіти,
– уточнив чиновник.
До теми Скільки заяв зможуть подавати абітурієнти у 2023 році в українські виші
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.