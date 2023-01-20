Вступительная кампания – 2023: как, когда и по каким предметам состоится НМТ

В Украине презентовали модель поступления в вузы в 2023 году. Так, абитуриенты будут сдавать во время НМТ 3 предмета.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что в этом году, как и в 2022 году, выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест в качестве альтернативы ВНО. При этом самое важное – безопасность участников тестирования.

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Как и когда состоится НМТ – 2023

НМТ пройдет в один день. Содержит задачу по трем предметам.

Так, в рамках теста предусмотрены два обязательных предмета:

украинский язык;

математика.

Также один предмет на выбор:

история Украины;

иностранный язык;

биология;

физика;

химия.

На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.

Сколько сессий НМТ состоится

В МОН запланировали две сессии НМТ – 2023:

основная;

дополнительная.

Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.

НМТ состоится в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ).

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Смогут ли составить НМТ выпускники, которые – за границей

Шкарлетт также сообщил, что те выпускники, которые из-за войны временно находятся за границей, также могут поступить в украинские вузы благодаря НМТ. Они смогут сдать тест в специально созданных экзаменационных центрах в разных странах мира. В МОН обещают помочь, чтобы таких государств было как можно больше.

Также глава МОН заявил, что решение НМТ принимали учитывая пожелания выпускников и их родителей. Соответствующий правительственный законопроект в ВРУ должны быть внесены в ближайшее время.

Детали вступительной кампании – 2023 смотрите в инфографике УЦОКО





Инфографика с телеграмм-канала Сергея Бабака