Лисовой рассказал, сколько участников не завершили НМТ из-за тревог: среди них – его сын

В Украине на прошлой неделе завершилась основная сессия НМТ-2023. Она прошла в крупнейших городах нашего государства и в 47 городах за рубежом.

Организаторы произвели 20 смен тестирований. Для участия в этой сессии НМТ зарегистрировалось 281 тысяча поступающих. Большинство из них сдали тестирование.

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Сколько участников не завершили НМТ-2023 из-за тревог

Лисовой отметил: как и в прошлом году, процесс тестирования не был легким. Почти во время каждой сессии в каких-то областях звучала воздушная тревога.

Мой сын также попал на такое изменение, поэтому примерно два часа вместе с другими поступающими и инструкторами они провели в укрытии. Впоследствии все же смогли окончить тестирование. Впрочем, к сожалению, более 500 участников не завершили тестирование из-за длительных воздушных тревог,

– сообщил министр образования.

Среди других проблем, с которыми сталкивались участники НМТ во время тестирования – технические проблемы, в частности хакерские атаки россиян на серверы. Также были сложности с входом в систему и сохранением результатов тестирования, уточнил глава МОН.

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Если участники не смогли сдать или завершили тестирование по объективным причинам, включая длительные воздушные тревоги, они примут участие в дополнительной сессии тестирования. Она стартует 11 июля.

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