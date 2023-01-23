Будут ли учитывать при поступлении в вуз средний балл аттестата

В 2023 году абитуриенты будут поступать в вузы по результатам НМТ. При этом МОН не планирует в ходе вступительной кампании учитывать средние баллы школьного аттестата.

Об этом рассказал во время презентации модели вступительной кампании гендиректор директората профессионального высшего образования Минобразования Олег Шаров.

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Будут ли учитывать при поступлении балл аттестата

Следовательно, чиновник опроверг опасения выпускников и заверил, что оценки из школьного аттестата не будут влиять на результаты в рамках вступительной кампании в вузы.

Шаров также рассказал, что при поступлении в вузы не будут применяться сельский коэффициент.

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