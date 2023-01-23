Будут ли учитывать при поступлении в вуз средний балл аттестата
Источник:osvita.ua
В 2023 году абитуриенты будут поступать в вузы по результатам НМТ. При этом МОН не планирует в ходе вступительной кампании учитывать средние баллы школьного аттестата.
Об этом рассказал во время презентации модели вступительной кампании гендиректор директората профессионального высшего образования Минобразования Олег Шаров.
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Будут ли учитывать при поступлении балл аттестата
Следовательно, чиновник опроверг опасения выпускников и заверил, что оценки из школьного аттестата не будут влиять на результаты в рамках вступительной кампании в вузы.
Шаров также рассказал, что при поступлении в вузы не будут применяться сельский коэффициент.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.