Будут ли учитывать при поступлении в вуз средний балл аттестата

23 января 2023, 11:31
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Источник:

osvita.ua

В 2023 году абитуриенты будут поступать в вузы по результатам НМТ. При этом МОН не планирует в ходе вступительной кампании учитывать средние баллы школьного аттестата.

Об этом рассказал во время презентации модели вступительной кампании гендиректор директората профессионального высшего образования Минобразования Олег Шаров.

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Будут ли учитывать при поступлении балл аттестата

Следовательно, чиновник опроверг опасения выпускников и заверил, что оценки из школьного аттестата не будут влиять на результаты в рамках вступительной кампании в вузы.

Шаров также рассказал, что при поступлении в вузы не будут применяться сельский коэффициент.

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.

Автор: Марія Волошин