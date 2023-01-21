Так, чтобы иметь возможность бороться за место в выбранном вузе, поступающий должен набрать не менее 10% от общего количества баллов за выполнение каждого из трех блоков НМТ. Важно Вступительная кампания – 2023: как, когда и по каким предметам состоится НМТ Проходные баллы по всем предметам НМТ повысили

В 2023 году участникам тестирования для получения минимальных 100 баллов из 200 необходимо набрать:

по украинскому языку – 5 тестовых баллов из 45 возможных;

по математике – 4 балла из 32 возможных;

по истории Украины – 6 тестовых баллов из 54 возможных;

по биологии – 5 баллов из 46 возможных;

по физике 4 тестовых балла из 32 возможных;

по химии – 4 балла из 40 возможных;

по иностранному языку – 4 из 32 возможных.

К слову, в 2022 году для получения результата по такой же шкале участнику достаточно было набрать 1 тестовый балл по каждому предметному блоку НМТ.

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Вступительная кампания – 2023: кратко