Так, аби мати змогу боротися за місце в обраному виші, вступник має набрати не менше 10% від загальної кількості балів за виконання кожного з трьох блоків НМТ.

Важливо Вступна кампанія – 2023: як, коли і з яких предметів відбудеться НМТ

Прохідні бали з усіх предметів НМТ підвищили

У 2023 році учасникам тестування для отримання мінімальних 100 балів з 200 необхідно набрати:

  • з української мови – 5 тестових балів з 45 можливих;
  • з математики – 4 бали з 32 можливих;
  • з історії України – 6 тестових балів з 54 можливих;
  • з біології – 5 балів з 46 можливих;
  • з фізики 4 тестові бали з 32 можливих;
  • з хімії – 4 бали з 40 можливих;
  • з іноземної мови – 4 з 32 можливих.

До слова, у 2022 році для отримання результату за такою ж шкалою учаснику достатньо було набрати 1 тестовий бал з кожного предметного блоку НМТ.

Читайте Які типи завдань з кожного предмету будуть у блоках НМТ – 2023

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.