Так, аби мати змогу боротися за місце в обраному виші, вступник має набрати не менше 10% від загальної кількості балів за виконання кожного з трьох блоків НМТ. Важливо Вступна кампанія – 2023: як, коли і з яких предметів відбудеться НМТ Прохідні бали з усіх предметів НМТ підвищили

У 2023 році учасникам тестування для отримання мінімальних 100 балів з 200 необхідно набрати:

з української мови – 5 тестових балів з 45 можливих;

з математики – 4 бали з 32 можливих;

з історії України – 6 тестових балів з 54 можливих;

з біології – 5 балів з 46 можливих;

з фізики 4 тестові бали з 32 можливих;

з хімії – 4 бали з 40 можливих;

з іноземної мови – 4 з 32 можливих.

До слова, у 2022 році для отримання результату за такою ж шкалою учаснику достатньо було набрати 1 тестовий бал з кожного предметного блоку НМТ.

Читайте Які типи завдань з кожного предмету будуть у блоках НМТ – 2023

Вступна кампанія – 2023: коротко