Про це розповів під час презентації моделі вступної кампанії гендиректор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міносвіти Олег Шаров.

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Чи враховуватимуть при вступі бал атестата

Відтак чиновник спростував побоювання випускників та запевнив, що оцінки зі шкільного атестата не впливатимуть на результати у межах вступної кампанії до ВНЗ.

Шаров також розповів, що при вступі до вишів не застосовуватимуть сільський коефіцієнт.

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Вступна кампанія – 2023: коротко