Про це розповів під час презентації моделі вступної кампанії гендиректор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міносвіти Олег Шаров.

Важливо Вступна кампанія – 2023: як, коли і з яких предметів відбудеться НМТ

Чи враховуватимуть при вступі бал атестата

Відтак чиновник спростував побоювання випускників та запевнив, що оцінки зі шкільного атестата не впливатимуть на результати у межах вступної кампанії до ВНЗ.

Шаров також розповів, що при вступі до вишів не застосовуватимуть сільський коефіцієнт.

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Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.