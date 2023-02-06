Как будут начислять баллы за задание НМТ в 2023 году

В 2023 году абитуриенты в Украине будут сдавать ВНО в виде упрощенного НМТ. По его результатам и будут поступать в вузы.

В блоках тестов по украинскому языку, математике, истории Украины, биологии, химии, физике и иностранному языку предусмотрены 8 типов задач. Каждый из них имеет свои особенности и критерии оценки.

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Как будут начислять баллы за задание

Какие типы заданий и баллы за их выполнение могут получить участники НМТ – 2023, читайте ниже.

Задание с выбором одного правильного ответа

Задание содержит условие и 4 – 5 вариантов ответа. И имеет при этом один правильный вариант, который участник НМТ должен указать. Тогда задачу сочтут выполненной. За правильный ответ предусмотрели 1 балл.

Задачу такого типа содержат все три блока теста.

Задание на установление соответствия

Эти задачи содержат основу и два столбца информации. Последние обозначены цифрами (слева) и буквами (справа). Так, вам нужно установить соответствие между информацией, обозначенной цифрами и буквами.

Участнику НМТ нужно сделать отметки на пересечениях строк (цифры от 1 до 3 или от 1 до 4) и колонок (буквы от А до Д) в таблице ответов. За каждый правильный ответ участник тестирования получает 1 балл.

Задания с информацией, отмеченной цифрами от 1 до 3, используются в блоке по математике и химии. А с информацией, обозначенной цифрами от 1 до 4 – в блоках по украинскому языку, истории Украины, биологии, физике.

Задание на установление соответствия

Здесь нужно подобрать заголовок к текстам/частям текстов из приведенных вариантов; утверждение / ситуации к объявлениям / текстам; вопросы к ответам или ответы на вопросы. Так, участнику теста нужно установить соответствие и обозначить вариант ответа. За правильный ответ предусмотрели 1 балл.

Такие задачи есть в блоке иностранных языков.

Задание на заполнение пробелов в тексте

Здесь нужно дополнить абзацы/предложения в тексте предложениями/частями предложений, словосочетаниями/словами из приведенных вариантов. Участник должен выбрать и указать один вариант. За правильный ответ получает 1 балл.

Такие задачи есть в блоках по иностранному языку.

Задание на установку правильной последовательности

Задача содержит основу и перечень событий (явлений, фактов, процессов и т.п.). Они обозначены буквами, которые нужно разместить в правильной последовательности. Первое событие/действие должно соответствовать цифре 1 и так далее.

Участник должен сделать отметки на пересечениях строк (цифры от 1 до 4) и колонок (буквы от А до Г) в таблице ответов. Если выполнит задание правильно, получит 3 балла. Также 2 балла за правильно указанное первое и последнее события/действия, 1 балл, если правильно указано либо первое, либо последнее событие/действие.

Такие задачи есть в блоке по истории Украины.

Задание с выбором 3 правильных ответов из 7

Эти задачи содержат основу и 7 вариантов ответа, обозначенных цифрами. Из них нужно выбрать 3 правильные. За каждый правильно указанный вариант ответа участнику НМТ доплюсовывают 1 из 3 возможных баллов.

Такие задачи есть в блоке по истории Украины.

Задание с выбором 3 правильных ответов из 3 групп

Задание содержит основу и 3 группы (столбики) ответов. Последние обозначены цифрами. Каждая группа имеет только один правильный ответ. Участник НМТ должен выбрать из каждой группы (столбика) и последовательно обозначить три ответа (цифры) в бланке ответов. За каждый правильный ответ получает 1 балл. К слову, здесь следует придерживаться последовательности написания цифр.

Такая задача есть в тесте по биологии.

Задание открытой формы с кратким ответом

Эта задача содержит основу и предполагает решение задачи. Участник НМТ должен дать конечный ответ – тогда задача считается выполненной. За правильный ответ получает 2 балла.

Такие задачи есть в блоке по математике, химии и физике.

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Сколько баллов можно максимально набрать

Максимальное количество баллов, которые может получить участник НМТ, если правильно выполнит все задания теста, зависит от выбранного блока предметов. Так, можно получить за блок из: