Какие задания и темы будут на НМТ–2025 по украинскому языку

В 2025 году украинский язык будет одним из обязательных предметов на НМТ. Содержание заданий будет соответствовать программе ВНО по украинскому языку.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. Тест по украинскому языку будет насчитывать 30 заданий различных форм.

Смотрите также УЦОКО утвердил характеристики тестов НМТ-2025 и схемы начисления баллов

Какие задания будут на НМТ по украинскому языку

Задания будут следующие:

с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов (10 заданий);

с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов (15 заданий);

на установление соответствия ("логические пары") (5 заданий).

Задания по украинскому языку будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. То есть по 1 тестовому баллу будут начислять за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа и за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия. Итак, за выполнение заданий по украинскому языку можно будет получить от 0 до 45 баллов.

Свой результат (то есть количество набранных баллов за правильно выполненные задания теста по украинскому языку) участники / участницы тестирования будут знать после завершения работы над НМТ. По таблице перевода тестовых баллов результат каждого учебного предмета переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.



Задания на НМТ по украинскому языку / УЦОКО

Смотрите также Чтобы не пролететь мимо вуза: кому нужно сдавать НМТ в 2025 году

Какие темы надо повторить

Выпускникам стоит повторить перед тестированием такие языковые темы:

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография;

Лексикология. Фразеология;

Строение слова. Словообразование;

Морфология;

Синтаксис;

Стилистика;

Развитие речи.

Каждый раздел программы по украинскому языку будет представлен пропорционально. Правда, разделам "Стилистика" и "Развитие речи" уделят несколько меньше внимания, учитывая компьютерный формат тестирования.