Конкурс "Учитель года-2027": сколько будет участников и в каких номинациях они будут соревноваться
В Украине завершилась регистрация участников всеукраинского конкурса "Учитель года – 2027". В следующем году принять участие в конкурсе намерены полторы тысячи педагогов.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Сколько педагогов примут участие в конкурсе?
В этом году к участию в конкурсе присоединились педагоги из разных регионов нашей страны.
По результатам регистрации определено количество участников в четырех номинациях конкурса:
"Биология" – 399 педагогов;
"Защита Украины" – 152 педагога;
"Информатика" – 497 педагогов;
"Украинский язык и литература" – 493 педагога.
В МОН отмечают, что активность участников свидетельствует о том, что конкурс остается важной платформой для профессионального роста, самореализации педагогов и популяризации учительского труда.
Когда и как будет проходить конкурс?
Впереди – первый тур конкурса. В течение декабря 2026 года – февраля 2027 года участники будут демонстрировать свою теоретическую подготовку, методическое мастерство и профессиональные компетенции. Это будет происходить в ходе следующих конкурсных испытаний:
"Методический экспромт", "Методический практикум";
"Письменная работа";
"Урок";
"Тестирование".
По результатам оценки члены жюри в каждой номинации определят участников, которые будут представлять свои регионы во втором туре конкурса и продолжат борьбу за звание победителя всеукраинского конкурса "Учитель года – 2027".
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