Финляндия выделит 20 миллионов евро Украине на образование: на что направят средства
- Финляндия выделит Украине 20 миллионов евро на поддержку 20 миллионов евро на поддержку реформы образования в рамках проекта Learning2gether2, который будет реализовываться в 2026-2029 годах.
- Проект нацелен на развитие общего среднего образования и подготовку учителей, в частности для ускорения реформы "Новая украинская школа".
Финляндия анонсировала поддержку реформы образования в Украине. Эта страна выделит нашему государству 20 миллионов евро.
Средства направят в рамках проекта Learning2gether2, который будут реализовывать в 2026 – 2029 годах. Об этом информирует пресс-служба МИД Финляндии.
Куда направят средства?
В МИД Финляндии сообщили, что страна усиливает свою поддержку реформы системы образования Украины. Соответствующий проект предусматривает инвестиции в размере 20 миллионов евро в приближение Украины к стандартам ЕС, реконструкцию и долгосрочную реформу образования.
Проект должен ускорить масштабную реформу "Новая украинская школа", сосредоточившись на развитии общего среднего образования (10 – 12 классы). Целью является улучшение результатов обучения, усиление подготовки учителей и обеспечение доступности качественного образования для всех граждан Украины, независимо от их происхождения или места жительства.
МОН Украины тесно вовлечено во все этапы планирования проекта и является его ключевым владельцем.
Обеспечение доступа молодежи к образованию является одним из способов поддержки восстановления Украины и инвестицией в будущее страны. Образование формирует надежду и будет способствовать повышению производительности и конкурентоспособности Украины,
– заявил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.
Что известно о реформе старшей профильной школы?
- С 1 сентября 2025 года в Украине начался экспериментальный проект – пилотирования 12-летней школы в Украине. Он предусматривает тестирование новых программ.
- Сама реформа старшей профильной школы полноценно начнется с 2027 года, сообщал в телеграмм-канале глава Образовательного комитета Рады Сергей Бабак.
- Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное. Это первый шаг к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования и подготовка к переходу на 12-летнюю систему.
- Нардеп также уточнил, что профильное обучение будут внедрять не только в академических, но и в профессиональных лицеях. Там, кроме полного среднего образования, ученики получат еще и профессию.