Лисовой озвучил проблемы реформы НУШ и рассказал, на каком этапе ее реализация
Источник:Lb.ua
Проблемы в процессе реализации реформы Новой украинской школы точно есть. Школы и департаменты образования проявили разный уровень инициативы.
Об этом заявил глава Минобразования Оксен Лисовой. При этом назвал эти проблемы и сложности.
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Лисовой озвучил проблемы Новой украинской школы
Министр уточнил: учителя не прошли соответствующую учебу. Также ранее не проанализировали возможные слабые места для своевременной устранения проблем. Однако на сегодняшний день МОН активно работает над реализацией реформы НУШ вместе с экспертами. Привлекают как авторов, так и критиков этой реформы.
Также МОН переназначает средства, в том числе ресурсы международных институций в поддержку НУШ. Идет активное возобновление этой реформы.
Фокусируемся на подготовке и печати учебников, на подготовке учителей, на компенсации потерь оборудования, которые были на оккупированных территориях,
– подчеркнул министр образования.
При этом он уточнил, что уже есть подготовленные стандарты, написанные программы. Также есть принципы и ценности реформы, такие как академическая свобода.
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Что известно о НУШ в Украине
- Новая украинская школа – это главная реформа МОН под руководством эксминистра Лилии Гриневич.
- Цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.
- Внедрять ее начали с учеников первых классов. Так, в 2018 году новые стандарты тестировались в 100 школах по всей стране.
- В 2018 – 2019 учебном году украинские первоклассники начали учиться по новой системе.
- Реформа была запущена и в 5 – 9 классах.
- Реализация проекта рассчитана на 2021 – 2027 годы в три этапа.