Лисовой озвучил проблемы реформы НУШ и рассказал, на каком этапе ее реализация

Проблемы в процессе реализации реформы Новой украинской школы точно есть. Школы и департаменты образования проявили разный уровень инициативы.

Об этом заявил глава Минобразования Оксен Лисовой. При этом назвал эти проблемы и сложности.

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Лисовой озвучил проблемы Новой украинской школы

Министр уточнил: учителя не прошли соответствующую учебу. Также ранее не проанализировали возможные слабые места для своевременной устранения проблем. Однако на сегодняшний день МОН активно работает над реализацией реформы НУШ вместе с экспертами. Привлекают как авторов, так и критиков этой реформы.

Также МОН переназначает средства, в том числе ресурсы международных институций в поддержку НУШ. Идет активное возобновление этой реформы.

Фокусируемся на подготовке и печати учебников, на подготовке учителей, на компенсации потерь оборудования, которые были на оккупированных территориях,

– подчеркнул министр образования.

При этом он уточнил, что уже есть подготовленные стандарты, написанные программы. Также есть принципы и ценности реформы, такие как академическая свобода.

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Что известно о НУШ в Украине