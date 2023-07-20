"Переосмысление советского": Лисовой рассказал, как будут выглядеть новые украинские школы

Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, какой его команда видит новую украинскую школу. При этом министр анонсировал полное переосмысление советских школьных пространств.

Новая школа, по словам чиновника, предполагает наличие укрытия, современный дизайн и безбарьерное пространство. Именно таково видение учебного заведения в рамках подписанного меморандума о создании концепции архитектурной трансформации школ.

Смотрите также Предусматривает ли реформа старшей профильной школы закрытие заведений и увольнение учителей

Лисовой рассказал, как будут выглядеть новые украинские школы

Глава МОН подчеркнул: когда в школе есть книги в свободном доступе, двери в классы прозрачные, есть опенспейсы, чтобы качественно проводить время, спортивная площадка, на которой могут заниматься жители района, это положительно влияет на детей и общины в целом. Дети, в частности, становятся более уверенными в себе, любознательными и открытыми.

Задача – полное переосмысление советских школьных пространств. Сейчас планируем запустить пилот для пяти школ в различных областях, которые будут реконструированы в соответствии с потребностями и требованиями новых реалий,

– заявил министр.

Сколько учебных заведений в Украине уничтожила Россия

Ваш ребенок получил недостаточный уровень знаний в этом году? Это легко исправить из "Оптима". Ведущая дистанционная школа Украины предлагает уникальную благотворительную программу для учеников 1 – 11 классов. Все, что нужно – заполнить заявку и получить бесплатный доступ к образовательным материалам по 2 любым предметам на 3 месяца. Подарите своему ребенку шанс получить качественное образование уже сегодня!

Министр также рассказал, что почти 3,5 тысячи учебных заведений в Украине пострадали в результате бомбардировок и обстрелов со стороны России. Из них – 335 разрушены полностью.

Российские подонки целенаправленно бьют по нашей образовательной инфраструктуре. Они уничтожают украинские школы, разграбляют, курят учебники и очень быстро завозят свои на временно оккупированные территории.

– заметил Лисовой.

И добавил: враг делает это, потому что прекрасно понимает силу образования, которое использует как инкубатор для создания безвольных граждан.

Наше же образование – это свобода. И цель трансформации системы образования – поставить человека в центр внимания, его потребности и ценности. Современная образовательная среда – один из инструментов,

– резюмировал глава Минобразования.