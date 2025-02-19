В Украине состоится масштабный опрос учеников

Министерство образования и науки Украины начинает всеукраинский опрос учеников 5 – 11 классов. Цель исследования - выяснить реальные образовательные потребности школьников для создания качественной и практической системы обучения.

Ученики могут присоединиться к опросу на платформе U-Report. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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МОН запускает опрос для школьников

В МОН отмечают, что это возможность для школьников честно рассказать о своих потребностях и мнениях, чтобы повлиять на будущее украинского образования.

Опрос проводят для реализации комплексной политики "Образование для жизни" – системного обновления содержания образования, что продолжает и усиливает реформу Новой украинской школы.

Инициативу направили на преодоление разрыва между теорией и практикой, школьной программой и реальными потребностями учащихся,

– отмечают в МОН.

Мнение школьников будет полезным для формирования новых подходов к организации учебного процесса, в частности относительно:

наполнения учебных программ;

выбора форматов учебников и учебных материалов;

обустройства учебных пространств (лабораторий, мастерских, художественных студий).

МОН будет использовать результаты опроса для дальнейших образовательных изменений, опираясь на реальные потребности и ожидания школьников. Опрос является частью более широкого процесса консультаций, который также предусматривает опрос педагогов, родителей и профессиональные встречи-обсуждения по каждой из 10 образовательных отраслей.

Первые наработки опубликуют весной 2025 года для общественного обсуждения. Пилотирование обновленного содержания образования в трех образовательных областях для 5 классов начнется в сентябре 2025 года.