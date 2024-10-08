МОН опубликовало новые учебные программы для 5–7 классов НУШ

Министерство образования и науки Украины продолжает публиковать учебные программы для 5–7 классов НУШ. Их разработали на основе действующих модельных учебных программ (МНП).

Об этом Минобразования информирует на своем официальном сайте. Так, обновили перечни для нескольких образовательных отраслей.

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МОН опубликовало новые учебные программы для 5–7 классов

Обновили перечни программ для таких образовательных областей:

естественной;

языково-литературной;

математической;

художественной;

а также для межотраслевого интегрированного курса "Драматургия и театр".

На странице также разместили программы для других образовательных областей.

Учителя могут пользоваться всеми учебными программы, в частности использовать их как основу для календарно-тематического планирования,

– отмечают в МОН.

Отметим, что учебные программы подготовили авторские коллективы соответствующих модельных программ на запрос МОН. Потребность в этом возникла ввиду утверждение изменений в Типовой образовательной программы для 5–9 классов и учитывая вызовы, возникшие перед украинской системой образования из-за пандемии и полномасштабной войны.

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Какие особенности учебных программ

Особенности учебных программ: