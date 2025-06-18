Соцсети студентов, которые хочу получить визы в США, будут проходить тщательную проверку

О проверке соцсетей будущих студентов, которые будут учиться в США, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на CNN.

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Как будут влиять соцсети на визу

Государственный департамент США разослал новые рекомендации в дипломатические представительства США по всему миру. Согласно им, посольства и консульства должны проверять заявителей на получение студенческих виз на наличие "враждебного отношения к нашим гражданам, культуре, правительству, институтам или основополагающим принципам".

Проверку будут проходить как поступающие, так и студенты, которые подаются на возобновление визы. Прежде всего, в рамках новой проверки, заявители должны сделать свои профили в социальных сетях публичными. Однако, во внимание будет приниматься "все присутствие в Интернете".

Ограниченный доступ к присутствию в Интернете или его видимость может быть истолкована как попытка уклониться или скрыть определенную деятельность,

– указано в сообщении.

Во внимание будет приниматься вся информация, которую можно найти через поисковые системы и онлайн ресурсы на заявителя. Также будут проверять базы данных, к которым имеет доступ консульский отдел. Искать "потенциально подозрительную информацию", которая может вызвать недоверие к заявителю на визу.

Особенно обращать внимание на такую информацию в соцсетях:

враждебное отношение к гражданам, культуры, правительства, учреждений или основополагающих принципов США;

выступления в пользу, помощь или поддержку определенных террористов и другие угрозы национальной безопасности США;

незаконные антисемитские высказывания или насилие.

Для заявителей, которые демонстрируют историю политической активности, особенно если она связана с насилием или со взглядами и деятельностью, описанными выше, вы должны учитывать вероятность того, что они продолжат такую деятельность в Соединенных Штатах, и, если так, соответствует ли такая деятельность классификации не иммиграционных виз, которую они ищут,

– отмечается в сообщении.

Такая информация обязательно должна быть собрана и подтверждена скриншотами.

Кого затронет проверка

Рекомендации по проверке будут касаться тех, кто:

впервые подает на студенческую;

обменные визы;

студентов, которые хотят возобновить визу.

Речь идет о визах типа F, M и J. Однако не понятно, смогут ли посольства и консульства обработать столько виз, сколько раньше, учитывая новые стандарты проверки.

Приоритет при рассмотрении будет предоставляться запросам на получение визы для врачей J-1 и студентов F-1, которые стремятся учиться в университете США. Доля таких студентов-иностранцев в вузах США – 15 процентов.