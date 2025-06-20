Про перевірку соцмереж майбутніх студентів, які навчатимуться у США, розповідає 24 Канал, посилаючись на CNN.

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Як впливатимуть соцмережі на візу

Державний департамент США розіслав нові рекомендації до дипломатичних представництв США по всьому світу. Згідно з ними, посольства та консульства повинні перевіряти заявників на отримання студентських віз на наявність "ворожого ставлення до наших громадян, культури, уряду, інституцій чи основоположних принципів".

Перевірку проходитимуть як вступники, так і студенти, які подаються на поновлення візи. Перш за все, в рамках нової перевірки, заявники мають зробити свої профілі в соціальних мережах публічними. Однак, до уваги братиметься "вся присутність в Інтернеті".

Обмежений доступ до присутності в Інтернеті або її видимість може бути витлумачена як спроба ухилитися або приховати певну діяльність,

– зазначено в повідомленні.

До уваги братиметься уся інформація, яку можна знайти через пошукові системи та онлайн-ресурси на заявника. Також перевірятимуть бази даних, до яких має доступ консульський відділ. Шукатимуть "потенційно підозрілу інформацію", яка може викликати недовіру до заявника на візу.

Особливо звертатимуть увагу на таку інформацію у соцмережах:

вороже ставлення до громадян, культури, уряду, установ або основоположних принципів США;

виступи на користь, допомогу або підтримку визначених терористів та інші загрози національній безпеці США;

незаконні антисемітські висловлювання чи насильство.

Для заявників, які демонструють історію політичної активності, особливо якщо вона пов'язана з насильством або з поглядами та діяльністю, описаними вище, ви повинні враховувати ймовірність того, що вони продовжать таку діяльність у Сполучених Штатах, і, якщо так, чи відповідає така діяльність класифікації неімміграційних віз, яку вони шукають,

– зазначається в повідомленні.

Така інформація обов'язково має бути зібрана і підтверджена скриншотами.

Кого зачепить перевірка

Рекомендації щодо перевірки стосуватимуться тих, хто:

вперше подає на студентську;

обмінні візи;

студентів, які хочуть поновити візу.

Йдеться про візи типу F, M та J. Проте не зрозуміло, чи зможуть посольства та консульства обробити стільки віз, скільки раніше, враховуючи нові стандарти перевірки.

Пріоритет при розгляді надаватиметься запитам на отримання візи для лікарів J-1 і студентів F-1, які прагнуть навчатися в університеті США. Частка таких студентів-іноземців у вишах США – 15 відсотків.