"Бенгальские огни, дождик и хлопушки": как правильно назвать украшения новогоднего праздника

Украинцы готовятся встречать Новый –2026 –год. По восточному календарю это будет год Красной Огненной Лошади.

24 Канал по этому случаю подскажет, как правильно называть новогодние атрибуты, без которых многие из нас не представляет этого праздника.

Как назвать украшения новогоднего праздника правильно на украинском?

Часто вы можете услышать, что ваши знакомые или близкие используют для встречи нового года различные элементы декора. В частности, вспоминают "бенгальские огни, дождик и хлопушки". Однако стоит помнить, что не все эти названия звучат правильно на украинском языке.

Не хлопушка – а хлопавка

Если вы рассказываете, что ни один ваш праздник не проходит без игрушки – цветной бумажной трубочки, которая, разрываясь, издает резкий звук, не говорите о "хлопушке". Словарь украинского языка подсказывает нам, что надо эту игрушку называть "хлопавкою".

Но заметьте, что хлопушкой называют еще многолетний сорняк семейства гвоздичных с белыми цветками, чашечка которых при ударе лопается и издает резкий звук.

Не дождік – а дощик

Если же рассказываете о другом праздничном декоре – например тонкие полоски блестящей фольги или пластика, которые используют для украшения елок и создания праздничной атмосферы, не говорите, что это "дождік". В нашем языке нет такого слова. Есть "дощик".

Бенгальські вогні

Еще один атрибут праздничной атмосферы – бенгальские огни. Такое название они получили в честь региона Бенгалия в Индии (историческая провинция, ныне части Индии и Бангладеш). В Европу бенгальские огни попали после открытия торговых путей с Индией.

Как поздравлять с Новым годом на украинском?

Накануне Нового года стоит вспомнить правильные формы поздравлений с праздником.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказывал, что неправильно поздравлять с "наступаючим" Новым годом.

Украинские словари не знают слова "наступаючий". Это суржик.

В канун праздника советуют поздравлять других так:

З прийдешнім Новим роком

З передсвятом!

Лучше всего, по мнению учителя, поздравлять с праздником без обозначения временной преемственности – просто: "З Новим роком!".