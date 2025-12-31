24 Канал з цієї нагоди підкаже, як правильно називати новорічні атрибути, без яких чимало з нас не уявляє цього свята.

Як назвати прикраси новорічного свята правильно українською?

Часто ви можете почути, що ваші знайомі чи близькі використовують для зустрічі нового року різноманітні елементи декору. Зокрема, згадують "бенгальські вогні, дождік і хлопавки". Однак варто пам'ятати, що не всі ці назви звучать правильно українською мовою.

Не хлопушка – а хлопавка

Якщо ви розповідаєте, що жодне ваше свято не минає без іграшки – кольорової паперової трубочки, яка, розриваючись, видає різкий звук, не кажіть про "хлопушку". Словник українською мови підказує нам, що треба цю іграшку називати хлопавкою.

Але зауважт, що хлопавкою називають ще багаторічний бур'ян родини гвоздикових з білими квітками, чашечка яких під час удару лопається і видає різкий звук.

Не дождік – а дощик

Якщо ж розповідаєте про інший святковий декор – як-от тонкі смужки блискучої фольги або пластику, які використовують для прикрашання ялинок та створення святкової атмосфери, не кажіть, що це "дождік". У нашій мові немає такого слова. Є дощик.

Бенгальські вогні

Ще один атрибут святкової атмосфери – бенгальські вогні. Таку назву вони отримали на честь регіону Бенгалія в Індії (історична провінція, нині частини Індії та Бангладеш). До Європи бенгальські вогні потрапили після відкриття торгівельних шляхів з Індією.

Як вітати з Новим роком українською?

Напередодні Нового року варто пригадати правильні форми вітань зі святом.

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко розповідав, що неправильно вітати з "наступаючим" Новим роком.

Українські словники не знають слова "наступаючий". Це суржик.

У переддень свята радять вітати інших так:

З прийдешнім Новим роком

З передсвятом!

Найкраще, на думку вчителя, вітати зі святом без позначення часової наступності – просто: "З Новим роком!".