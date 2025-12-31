24 Канал по этому случаю подскажет, как правильно называть новогодние атрибуты, без которых многие из нас не представляет этого праздника.

Смотрите также Не говорите "з наступающим": как правильно на украинском поздравить с Новым годом

Как назвать украшения новогоднего праздника правильно на украинском?

Часто вы можете услышать, что ваши знакомые или близкие используют для встречи нового года различные элементы декора. В частности, вспоминают "бенгальские огни, дождик и хлопушки". Однако стоит помнить, что не все эти названия звучат правильно на украинском языке.

Не хлопушка – а хлопавка

Если вы рассказываете, что ни один ваш праздник не проходит без игрушки – цветной бумажной трубочки, которая, разрываясь, издает резкий звук, не говорите о "хлопушке". Словарь украинского языка подсказывает нам, что надо эту игрушку называть "хлопавкою".

Но заметьте, что хлопушкой называют еще многолетний сорняк семейства гвоздичных с белыми цветками, чашечка которых при ударе лопается и издает резкий звук.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Не дождік – а дощик

Если же рассказываете о другом праздничном декоре – например тонкие полоски блестящей фольги или пластика, которые используют для украшения елок и создания праздничной атмосферы, не говорите, что это "дождік". В нашем языке нет такого слова. Есть "дощик".

Бенгальські вогні

Еще один атрибут праздничной атмосферы – бенгальские огни. Такое название они получили в честь региона Бенгалия в Индии (историческая провинция, ныне части Индии и Бангладеш). В Европу бенгальские огни попали после открытия торговых путей с Индией.

Смотрите также "Новий рік прийшов" или "Новий рік настав": как правильно на украинском

Как поздравлять с Новым годом на украинском?

Накануне Нового года стоит вспомнить правильные формы поздравлений с праздником.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказывал, что неправильно поздравлять с "наступаючим" Новым годом.

Украинские словари не знают слова "наступаючий". Это суржик.

В канун праздника советуют поздравлять других так:

З прийдешнім Новим роком

З передсвятом!

Лучше всего, по мнению учителя, поздравлять с праздником без обозначения временной преемственности – просто: "З Новим роком!".