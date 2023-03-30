Учителя будут получать надбавку: в МОН разработали новый механизм проверки школьных учебников

Министерством образования и науки разработал новый проект по механизму проведения апробации учебной литературы для школ. Проверка учебников будет проходить в 2 этапа.

Пока он еще не утвержден окончательно, обсуждение продлится до конца апреля. Если его придут, то учителям за апробацию учебников будут доплачивать.

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Зачем нужна апробация школьных учебников

Документ определяет систему организационной и научно-методической работы по проведению проверки для усовершенствования школьных учебников и учебной литературы

Процесс апробации предполагает:

исследование качества учебников,

их соответствия требованиям государственных стандартов,

соответствие научным, педагогическим, методическим и антидискриминационным требованиям.

Что предлагают в новом механизме

Планируется, что апробация будет проводиться одновременно в два этапа – непосредственная апробация учителями и проведение опроса учащихся и родителей, участвующих в апробации.

Апробация будет начинаться в начале учебного года и может занять от трех месяцев до одного учебного года.

В то же время педагогам, участвующим в апробации, будет устанавливаться надбавка к должностному окладу в размере до 15% количество учебных часов, во время которых они осуществляют апробацию учебника.

Также участие учителя в апробации будет учитываться при подведении итогов его очередной аттестации.

С целью усовершенствования учебника владельцу прав на использование произведения будут передаваться выводы учителей по качеству учебника, его соответствия требованиям государственного стандарта, требованиям и т.п., а также результаты диагностических работ, выполненных учащимися.

После завершения апробации учебник будет включен в список учебников/пособий, прошедших апробацию. Расходы на проведение апробации будут производиться за счет средств государственного бюджета.

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