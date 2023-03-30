Наразі він ще не затверджений остаточно, обговорення триватиме до кінця квітня. Якщо його прийдуть, що вчителям за апробацію підручників будуть доплачувати.

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Навіщо потрібна апробація шкільних підручників

Документ визначає систему організаційної та науково-методичної роботи щодо проведення перевірки для удосконалення шкільних підручників та навчальної літератури.

Процес апробації передбачає:

дослідження якості підручників,

їх відповідності вимогам державних стандартів,

відповідність науковим, педагогічним, методичним та антидискримінаційним вимогам.

Що пропонують у новому механізмі

Планується, що апробація проводитиметься одночасно у два етапи – безпосередня апробація вчителями та проведення опитування учнів та батьків, які беруть участь в апробації.

Апробація розпочинатиметься на початку навчального року та може тривати від трьох місяців до одного навчального року.

Водночас педагогам, які братимуть участь в апробації, встановлюватиметься надбавка до посадового окладу у розмірі до 15% на кількість навчальних годин, під час яких вони здійснюють апробацію підручника.

Також участь вчителя в апробації враховуватиметься під час підбиття підсумків його чергової атестації.

З метою удосконалення підручника власнику прав на використання твору, передаватимуться висновки вчителів щодо якості підручника, його відповідності вимогам державного стандарту, вимогам тощо, а також результати діагностувальних робіт, виконаних учнями.

Після завершення апробації підручник буде включений до переліку підручників/посібників, що пройшли апробацію. Витрати на проведення апробації здійснюватимуться за рахунок коштів державного бюджету.

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