Директор МАН и доброволец: что известно о новом министре образования Оксене Лисовом

После отставки Сергея Шкарлета новым министром образования и науки стал Оксен Лисовой. Это директор Малой академии наук, который сейчас воюет на фронте.

Лесной является директором Национального центра "Малая академия наук Украины". Он занимает эту должность в течение 19 лет. Далее 24 Канал собрал важнейшие факты из биографии чиновника.

Кстати говоря На фракции "Слуги народа" обсудили увольнение Шкарлета и Рябикина: кого предлагают на замену

Образовательная деятельность

Лесной учился в Решетиловском художественном училище народных промыслов по специальности художник-керамист. Затем – в Киевском государственном институте культуры по специальности библиотечно-информационные системы.

В образовательной сфере Лесной давно. После окончания университета работал учителем в Киево-Могилянском коллегиуме. В 2012 году Оксен получил степень кандидата философских наук, а в 2015 году – ученое звание доцента. В 2021 году он стал "Заслуженным работником образования Украины".

До Малой академии наук он работал на руководящей должности в генеральной дирекции ОАО Укртелеком.



Новый министр образования / Фото с твиттера "Жаба польова"

Что касается личной жизни – известно, что Оксен женат, вместе с женой воспитывает двух сыновей.

Оксен – сын известного диссидента Василия Лисового

По словам Оксена Лисового, война с Россией для него началась не 24 февраля. И не в 2014 году, а в 1972-м. Именно тогда арестовали, а впоследствии на 11 лет заключили в тюрьму его папу, известного диссидента, организатора украинского самиздата в 1960 – 1970-х годах Василия Лисового.

Он, специалист Института философии, выступил с открытым письмом в защиту арестованных шестидесятников. За это у еще не родившегося Оксена не только забрали папу, но и уволили и оставили без средств к существованию маму с 6-летней сестричкой на руках. Мама помогала семьям политзаключенных, поэтому мальчик рос среди обысков и допросов.

Я рос в атмосфере войны в форме интеллектуального сопротивления имперскому суицидальному абсурду,

– вспомнил однажды Оксен Лисовой.

Когда после длительной разлуки родительская семья должна была воссоединиться в ссылке в Сибири, отца арестовали за несколько часов до их встречи.

Доброволец на фронте

После начала полномасштабного вторжения Лисовой стал добровольцем 95-й бригады Десантно-штурмовых войск.

С начала войны его бригада была на Востоке, в районе агломерации Славянск – Краматорск – Дружковка.

Оксен рассказывал журналистам, что выполняет боевые задания командира подразделения, но не получает зарплату от ВСУ, а сохраняет основное место работы. При этом он работает в МАН дистанционно.



Оксен Лисовой с побратимами / Фото из телеграм-каналов

Отставка Шкарлета: что известно

С декабря 2020 года Сергей Шкарлет занимал должность министра образования, однако 17 марта появились сообщения про его увольнение.

На заседании фракции "Слуга народа" 18 марта обсудили отставку Шкарлета. Тогда же предложили на должность министра Оксена Лисового.



Лисовой сейчас на фронте / Фото из телеграм-каналов