Директор МАН и доброволец: что известно о новом министре образования Оксене Лисовом
После отставки Сергея Шкарлета новым министром образования и науки стал Оксен Лисовой. Это директор Малой академии наук, который сейчас воюет на фронте.
Лесной является директором Национального центра "Малая академия наук Украины". Он занимает эту должность в течение 19 лет. Далее 24 Канал собрал важнейшие факты из биографии чиновника.
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Образовательная деятельность
Лесной учился в Решетиловском художественном училище народных промыслов по специальности художник-керамист. Затем – в Киевском государственном институте культуры по специальности библиотечно-информационные системы.
В образовательной сфере Лесной давно. После окончания университета работал учителем в Киево-Могилянском коллегиуме. В 2012 году Оксен получил степень кандидата философских наук, а в 2015 году – ученое звание доцента. В 2021 году он стал "Заслуженным работником образования Украины".
До Малой академии наук он работал на руководящей должности в генеральной дирекции ОАО Укртелеком.
Новый министр образования / Фото с твиттера "Жаба польова"
Что касается личной жизни – известно, что Оксен женат, вместе с женой воспитывает двух сыновей.
Оксен – сын известного диссидента Василия Лисового
По словам Оксена Лисового, война с Россией для него началась не 24 февраля. И не в 2014 году, а в 1972-м. Именно тогда арестовали, а впоследствии на 11 лет заключили в тюрьму его папу, известного диссидента, организатора украинского самиздата в 1960 – 1970-х годах Василия Лисового.
Он, специалист Института философии, выступил с открытым письмом в защиту арестованных шестидесятников. За это у еще не родившегося Оксена не только забрали папу, но и уволили и оставили без средств к существованию маму с 6-летней сестричкой на руках. Мама помогала семьям политзаключенных, поэтому мальчик рос среди обысков и допросов.
Я рос в атмосфере войны в форме интеллектуального сопротивления имперскому суицидальному абсурду,
– вспомнил однажды Оксен Лисовой.
Когда после длительной разлуки родительская семья должна была воссоединиться в ссылке в Сибири, отца арестовали за несколько часов до их встречи.
Доброволец на фронте
После начала полномасштабного вторжения Лисовой стал добровольцем 95-й бригады Десантно-штурмовых войск.
С начала войны его бригада была на Востоке, в районе агломерации Славянск – Краматорск – Дружковка.
Оксен рассказывал журналистам, что выполняет боевые задания командира подразделения, но не получает зарплату от ВСУ, а сохраняет основное место работы. При этом он работает в МАН дистанционно.
Оксен Лисовой с побратимами / Фото из телеграм-каналов
Отставка Шкарлета: что известно
- С декабря 2020 года Сергей Шкарлет занимал должность министра образования, однако 17 марта появились сообщения про его увольнение.
- На заседании фракции "Слуга народа" 18 марта обсудили отставку Шкарлета. Тогда же предложили на должность министра Оксена Лисового.