Новый учебный год в школах Ивано-Франковска может начаться в августе

На этой неделе в большинстве школ Украины завершится обучение и прозвучат последние звонки. Зато есть вероятность того, что новый учебный год стартует быстрее, чем 1 сентября.

Так, частности в Ивано-Франковске, школьники могут начать обучение уже в августе. Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в программе "О главном в деталях".

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Когда стартует новый учебный год в школах Ивано-Франковска

Марцинкив отметил, что вскоре при всех внешкольных учреждениях будут работать летние школы. И призвал родителей записывать туда детей.

Мэр Ивано-Франковска также рассказал из собственного опыта, что более 10 тысяч детей участвует в летних школах. В частности, их досуг в этих учебных заведениях приходится на июнь – июль в основном, а также на начало августа.

Чиновник также поделился мыслями относительно того, когда в школах города стартует обучение в рамках нового учебного года.

В этом году не знаем, когда первый звонок. Ведь видим, что происходят тревожные вещи. Возможно, первый звонок состоится первого августа или пятнадцатого августа. Посмотрим. Это будет зависеть от того, что будет происходить в государстве,

– заявил Марцинкив.

И добавил, что город максимально хочет, чтобы дети посещали занятия и могли чему-то учиться.

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мы информировали, когда в школах Украины закончится учебный год 2023/2024. Об этом, а также о том, будут ли учиться ученики летом из-за войны, читайте по ссылке. Рассказывали и о том, когда в школах разных городов Украины прозвучит последний звонок в 2024 году. Об этом читайте здесь.