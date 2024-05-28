Так, зокрема в Івано-Франківську, школярі можуть розпочати навчання вже у серпні. Про це заявив мер міста Руслан Марцінків у програмі "Про головне в деталях".

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Коли стартує новий навчальний рік у школах Івано-Франківська

Марцінків зауважив, що невдовзі при всіх позашкільних закладах працюватимуть літні школи. І закликав батьків записувати туди дітей.

Мер Івано-Франківська також розповів з власного досвіду, що понад 10 тисяч дітей бере участь у літніх школах. Зокрема, їхнє дозвілля у цих закладах освіти припадає на червень – липень в основному, а також на початок серпня.

Посадовець також поділився думками щодо того, коли у школах міста стартує навчання у межах нового навчального року.

Цього року не знаємо, коли перший дзвоник. Адже бачимо, що відбуваються тривожні речі. Можливо, перший дзвоник відбудеться першого серпня чи п'ятнадцятого серпня. Подивимося. Це залежатиме від того, що відбуватиметься в державі,

– заявив Марцінків.

І додав, що місто максимально хоче, аби діти відвідували заняття та могли чогось вчитися.

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