Известные выражения, которые мы часто произносим без продолжения, напоминает нам лингвист, филолог-блогер и репетитор по языку Оксана Николаевна.
Как звучат эти знакомые выражения в полном варианте?
В народных поговорках часто скрыта целая история, и порой именно вторая половина объясняет первую. Часть поговорок мы помним еще с детства, а некоторые продолжения знаем лишь приблизительно. К тому же в народной речи поговорки нередко имеют несколько вариантов.
Собрали знакомые поговорки, у которых есть продолжение, но мы их редко произносим:
1. "Про вовка промовка..."
Полностью: "Про вовка промовка, а вовк у хату".
Так говорят, когда вспоминают кого-то – и этот человек вдруг появляется. Например, говорили о коллеге, который давно не заходил в кабинет, а он как раз открыл дверь. Вот вам и "волк"!
Интересно, что у этой поговорки есть несколько вариантов окончания:
- "Про вовка промовка, а вовк у хату лізе".
- "Про вовка промовка, а вовк у хату тут".
- "Про вовка промовка, а вовк у хату рум / шусть".
- "Про вовка промовка, а він з-за гори".
2. "Не все коту Масниця…"
Полный вариант: "Не все коту Масниця – буде і Великий піст".
Так говорят, когда для кого-то заканчивается беззаботная жизнь или не всегда кому-то везет.
А еще слова в этом выражении могут меняться, не теряя смысла:
- "Не все / не за́вжди́ / мину́ла / закінчилася коту́ (кото́ві) Ма́сниця…"
3. "Кожна жаба своє болото хвалить…"
Полная формулировка: "Кожна жаба своє болото хвалить, а чужого не любить".
Это о том, что люди склонны восхвалять свое: родной край, дом, работу, привычки или образ жизни, а к чужому относиться критически или с недоверием.
"Кожен кулик своє болото хвалить" – тоже распространенный вариант этой поговорки.
Или другой фразеологизм с таким же значением: "Своя сорочка ближче до тіла".
4. "Один у полі не воїн"…
Полная формулировка: "Один у полі не воїн, а двоє – уже військо!".
Означает, что вместе легче преодолевать трудности, защищать свои интересы и достигать цели.
Продолжение: "…кобилі легше". Или же:
- "Баба з воза – коням легше".
- "Баба з воза – коні веселіші!".
- "Баба з воза – велика зрада: на возі легше – кобила рада".
Так шутят, когда кто-то ушел или отказался от участия в каком-то деле, а другим от этого стало проще. Выражение имеет оттенок безразличия: мол, без этого человека тоже справимся.
6. "Голод не тітка..."
Продолжение: "…пиріжка не піднесе".
Голод не будет ждать, пока кто-то позаботится о тебе, и сам по себе не пройдет. Поэтому приходится искать еду или браться за работу. В украинских сборниках зафиксированы и другие варианты этой поговорки, в частности: "Голод не тітка, не нагодує" или "Голод не тітка, а лютої мачухи лютіший".
7. "Старий кінь борозни не зіпсує..."
Продолжение: "...та й глибоко не зоре".
Первая часть восхваляет опыт: человек, который много лет работает, знает свое дело и не допустит ошибок. А продолжение добавляет иронии: опытный работник может выполнять работу надежно, но без особого рвения или новаторства.
8. "У страху очі великі..."
Продолжение: "...та нічого не бачать".
Когда мы боимся чего-то, даже мелочь может показаться опасностью. В темноте вешалка легко превращается в привидение, а шелест за окном – в чьи-то шаги. Страх преувеличивает угрозу и мешает трезво оценивать ситуацию.
9. "Ні риба ні м'ясо..."
Продолжение: "...ні каптан, ні ряса".
Так говорят о чем-то неопределенном, посредственном, что не относится явно ни к одной категории. Каптан – традиционная верхняя одежда, а ряса – длинная одежда священнослужителя. В продолжении объединены вещи из разных сфер, чтобы подчеркнуть несоответствие и неопределенность.
10. "Моя хата з краю"…
Продолжение: "…я перший ворога зустрічаю".
Сегодня первую его часть толкуют как дистанцирование от проблем и нежелание брать на себя ответственность. Но полная версия меняет его значение на противоположное – сначала ответственность лежит на мне.
Почему продолжения не всегда одинаковы?
Здесь есть интересная языковая деталь. Народные поговорки передавались устно, поэтому они менялись в зависимости от местности, времени и говорящего. Одни продолжения действительно зафиксированы в фольклорных сборниках, другие приобрели популярность как шутливые дополнения к уже известным выражениям.
Например, поговорка "Голод не тітка" имеет несколько продолжений: "пиріжка не дасть", "не нагодує" и другие варианты. Поэтому не каждое остроумное окончание стоит считать единственным первоначальным или нормативным.
Кроме того, не все пословицы или выражения можно идентифицировать по национальности, как, например, славянские. Они могут одинаково и дословно звучать в русском, белорусском и украинском языках и иметь еще несколько близких по значению вариантов.