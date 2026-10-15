Известные выражения, которые мы часто произносим без продолжения, напоминает нам лингвист, филолог-блогер и репетитор по языку Оксана Николаевна.

Как звучат эти знакомые выражения в полном варианте?

В народных поговорках часто скрыта целая история, и порой именно вторая половина объясняет первую. Часть поговорок мы помним еще с детства, а некоторые продолжения знаем лишь приблизительно. К тому же в народной речи поговорки нередко имеют несколько вариантов.

Собрали знакомые поговорки, у которых есть продолжение, но мы их редко произносим:

1. "Про вовка промовка..."

Полностью: "Про вовка промовка, а вовк у хату".

Так говорят, когда вспоминают кого-то – и этот человек вдруг появляется. Например, говорили о коллеге, который давно не заходил в кабинет, а он как раз открыл дверь. Вот вам и "волк"!

Интересно, что у этой поговорки есть несколько вариантов окончания:

"Про вовка промовка, а вовк у хату лізе".

"Про вовка промовка, а вовк у хату тут".

"Про вовка промовка, а вовк у хату рум / шусть".

"Про вовка промовка, а він з-за гори".

2. "Не все коту Масниця…"

Полный вариант: "Не все коту Масниця – буде і Великий піст".

Так говорят, когда для кого-то заканчивается беззаботная жизнь или не всегда кому-то везет.

А еще слова в этом выражении могут меняться, не теряя смысла:

"Не все / не за́вжди́ / мину́ла / закінчилася коту́ (кото́ві) Ма́сниця…"

3. "Кожна жаба своє болото хвалить…"

Полная формулировка: "Кожна жаба своє болото хвалить, а чужого не любить".

Это о том, что люди склонны восхвалять свое: родной край, дом, работу, привычки или образ жизни, а к чужому относиться критически или с недоверием.

"Кожен кулик своє болото хвалить" – тоже распространенный вариант этой поговорки.

Или другой фразеологизм с таким же значением: "Своя сорочка ближче до тіла".

4. "Один у полі не воїн"…

Полная формулировка: "Один у полі не воїн, а двоє – уже військо!".

Означает, что вместе легче преодолевать трудности, защищать свои интересы и достигать цели.

Знаете продолжение этих выражений: смотрите видео от Оксаны Николаевны

5. "Баба з воза..."

Продолжение: "…кобилі легше". Или же:

"Баба з воза – коням легше".

"Баба з воза – коні веселіші!".

"Баба з воза – велика зрада: на возі легше – кобила рада".

Так шутят, когда кто-то ушел или отказался от участия в каком-то деле, а другим от этого стало проще. Выражение имеет оттенок безразличия: мол, без этого человека тоже справимся.

6. "Голод не тітка..."

Продолжение: "…пиріжка не піднесе".

Голод не будет ждать, пока кто-то позаботится о тебе, и сам по себе не пройдет. Поэтому приходится искать еду или браться за работу. В украинских сборниках зафиксированы и другие варианты этой поговорки, в частности: "Голод не тітка, не нагодує" или "Голод не тітка, а лютої мачухи лютіший".

7. "Старий кінь борозни не зіпсує..."

Продолжение: "...та й глибоко не зоре".

Первая часть восхваляет опыт: человек, который много лет работает, знает свое дело и не допустит ошибок. А продолжение добавляет иронии: опытный работник может выполнять работу надежно, но без особого рвения или новаторства.

8. "У страху очі великі..."

Продолжение: "...та нічого не бачать".

Когда мы боимся чего-то, даже мелочь может показаться опасностью. В темноте вешалка легко превращается в привидение, а шелест за окном – в чьи-то шаги. Страх преувеличивает угрозу и мешает трезво оценивать ситуацию.

9. "Ні риба ні м'ясо..."

Продолжение: "...ні каптан, ні ряса".

Так говорят о чем-то неопределенном, посредственном, что не относится явно ни к одной категории. Каптан – традиционная верхняя одежда, а ряса – длинная одежда священнослужителя. В продолжении объединены вещи из разных сфер, чтобы подчеркнуть несоответствие и неопределенность.

10. "Моя хата з краю"…

Продолжение: "…я перший ворога зустрічаю".

Сегодня первую его часть толкуют как дистанцирование от проблем и нежелание брать на себя ответственность. Но полная версия меняет его значение на противоположное – сначала ответственность лежит на мне.

Почему продолжения не всегда одинаковы?

Здесь есть интересная языковая деталь. Народные поговорки передавались устно, поэтому они менялись в зависимости от местности, времени и говорящего. Одни продолжения действительно зафиксированы в фольклорных сборниках, другие приобрели популярность как шутливые дополнения к уже известным выражениям.

Например, поговорка "Голод не тітка" имеет несколько продолжений: "пиріжка не дасть", "не нагодує" и другие варианты. Поэтому не каждое остроумное окончание стоит считать единственным первоначальным или нормативным.

Кроме того, не все пословицы или выражения можно идентифицировать по национальности, как, например, славянские. Они могут одинаково и дословно звучать в русском, белорусском и украинском языках и иметь еще несколько близких по значению вариантов.