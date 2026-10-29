Глава МОН сделал заявление об изменении критериев объединения вузов

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Об этом заявил министр образования и науки Андрей Бутенко в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Что говорит министр об объединении вузов

По словам чиновника, в Украине и в дальнейшем будет продолжаться укрупнение сети университетов. Однако, добавил он, механическое объединение вузов без четкой системы не дает результатов. Должна быть соответствующая система.

Бутенко также уточнил, что соответствующий законопроект должен определить, при каких условиях МОН может принимать решение об объединении вузов. Это позволит учебным заведениям заранее понимать, могут ли они попасть под реорганизацию.

По его словам, механическое укрупнение университетов не приносит результатов и приводит к неоднозначной судебной практике.

Многие высшие учебные заведения обращались в суды, и у нас сложилась неоднозначная судебная практика в сфере реализации укрупнений– заявил министр.

Как проходит процесс объединения вузов в Украине?