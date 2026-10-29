Очільник МОН зробив заяву про зміну критеріїв об’єднання вишів

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Про це заявив міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Що каже міністр про об'єднання вишів

За словами посадовця, в Україні надалі триватиме укрупнення мережі університетів. Однак, додав він, механічне об'єднання ЗВО без чіткої системи не дає результатів. Має бути відповідна система.

Бутенко також уточнив, що відповідний законопроєкт має визначити, за яких умов МОН може ухвалювати рішення про об'єднання вишів. Це дозволить закладам заздалегідь розуміти, чи можуть вони потрапити під реорганізацію.

За його словами, механічне укрупнення університетів не приносить результатів та призводить до неоднозначної судової практики.

Багато закладів вищої освіти зверталися до судів, і ми мали неоднозначну судову практику під час реалізації укрупнень– заявив міністр.

Як триває процес об'єднання вишів в Україні?